Rashford dinamita St James' Park

Publicado por Daniel Panero Barcelona Creado: Actualizado:

El Barcelona se estrenó con victoria en la Champions y lo hizo gracias a un soberbio Marcus Rashford. El futbolista de Mánchester anotó los dos goles de los azulgranas en el triunfo por 1-2 en St James' Park ante el Newcastle y desatascó un partido que iba camino de convertirse en un problema. El tanto de Barnes sobre la bocina no evitó que el extremo inglés tuviera su noche más dulce desde que llegó a la Ciudad Condal y que los pupilos de Hansi Flick empiecen con buen pie su camino hacia la sexta Orejona, un recorrido en el que podrá contar con un nuevo diablo en su frente de ataque.

El Newcastle mordió arriba, incomodó al Barça y generó problemas a los de Flick desde el inicio. Así llegaron momentos de zozobra para los culés y una clara ocasión en la que Gordon no acertó a rematar tras un desborde de Elanga. Era el guion esperado y el Barça debía ajustarse a su ADN para bajar el balón al césped y jugar a las cuatro esquinas. Solo así podía bajar las revoluciones de un tipo de partido que no le convenía y en el que el peligro iba a llegar desde los costados.

Joan García, soberbio Allí, Barnes y sobre todo Elanga tenían la llave para hacer daño a los azulgranas. Especialmente productivo en el primer tercio de partido fue el sueco, que dejó atrás a Gerard Martín en dos ocasiones y regaló un balón milimétrico a Barnes que no acertó a batir a un Joan García soberbio. La aparición del ex del Espanyol en esa acción evitó que los de Flick empezaran por detrás y dio aire a un Barça que fue de menos a más hasta llegar al descanso. Mejoró la circulación en paralelo a la caída del tono físico del Newcastle y los culés fueron capaces por fin de arrinconar a su rival y, por aplastamiento, generar varias llegadas de peligro que no fructificaron con disparos entre palos.

Tras la reanudación, el Barça tropezó con la misma piedra que en la primera mitad. El Newcastle salió en tromba, forzó varios errores en la salida de los de Flick y hasta puso a prueba a Joan García con un disparo desde fuera de Tonali. Era un momento delicado y apareció el talento de un equipo que lo tiene a raudales. Esta vez fue Koundé el que puso un centro medido al área y allí estaba Rashford, con la permanente tarea de llegar al área, para cabecear el balón, hacer estéril la estirada de Pope y callar un St James' Park que llevaba 58 minutos convertido en una olla a presión.

El gol lo cambió todo. El Barça se hizo con el control del juego y Rashford reconectó con ese jugador que asombró a Europa.

