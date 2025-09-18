Bartomeu y Rosell: «El Barça, con Messi, tenía el mejor equipo del mundo y no le hacían falta ayudas arbitrales»

Publicado por Cristian Reino Barcelona Creado: Actualizado:

Rosell y Bartomeu aseguran que el Barça ganaba porque tenía a Messi y no por Negreira. Los expresidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, negaron ante la juez que instruye el caso Negreira que el cuadro azulgrana comprara a los colegiados con los pagos al exvicepresidente del árbitros. Admitieron esos pagos, descargaron la responsabilidad sobre las directivas anteriores, señalaron que eran pagos heredados de las directivas anteriores y afirmaron que el Barça no ganó títulos por facturar informes a Negreira, sino que levantó copas porque tenía a Messi.

La jueza Alejandra Gil reactivó el caso Negreira tras la jubilación del anterior juez instructor, Joaquín Aguirre. A lo largo de la jornada declararon ante la magistrada de Barcelona buena parte de los imputados en la causa. También compareció el hijo de Negreira, Javier Enríquez. «He esperado para hablar con quien tenía que hablar", afirmó ante la prensa en la ciudad de la justicia en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. «He defendido la verdad que conozco", añadió. Enríquez ha tratado de marcar distancias, pues aseguró que conoce menos del caso de lo que se presupone.