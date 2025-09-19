La Deportiva encadena su tercera derrota seguida

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Tercera derrota consecutiva de la Deportiva. En un partido en el que el equipo berciano volvió a ir de más a menos, los errores y la falta de claridad de ideas en el segundo tiempo derivaron en la derrota 1-3 ante el Deportivo Guadalajara y una sensación mala que se verá agravada posiblemente al acabar la jornada, pues posiblemente el equipo entre en la zona de descenso de la clasificación.

El conjunto blanquiazul volvió a dominar con claridad de salida, mucho más y más tiempo que contra el Pontevedra. Sin embargo, no aprovechó sus oportunidades y el rival avisó a la primera, marcó en la segunda y no dobló ventaja de milagro en su tercer tiro en las postrimerías del primer acto.

Borja Valle jugó por detrás de Cortés, como en el anterior duelo en casa.

La Deportiva mandó de salida y además recuperó con mucha facilidad y rapidez cada vez que el cuadro alcarreño trataba de salir desde atrás. Pero quizá faltó algo de velocidad en la circulación. Keita fue de lo más destacado y ya en el minuto 2 un pase interior suyo dejó solo a Cortés ante Zarco y un defensa llegó in extremis para evitar el fusilamiento. Andújar remató de cabeza un balón al área y Cortés no aprovechó un libre indirecto en el área por cesión al portero antes de que Jorge Casado se fuese lesionado entre los aplausos de la que fue su afición.

Increíblemente el Guadalajara se salvó del 1-0 que parecía seguro en el minuto 17. Keita desbordó por la derecha, el balón llegó a Borja Valle, que solo en el área pequeña disparó contra el portero tras cambiarse el balón de pie. El remate suyo posterior de cabeza en el córner lo sacó el portero de nuevo a córner.

Eneko Aguilar lo intentó en dos ocasiones y Borja Valle no encontró portería en el remate de una prolongación de un córner.

El primer remate visitante fue en una acción calcada a la del 1-1 del Racing la semana pasada, pero el remate de Samu Mayo no encontró portería por poco tras el rechace de Prieto.

El 2º remate del Deportivo ya fue para dentro. Pérdida en salida de pelota y luego, yo por ti, tú por mí, los deportivistas dejaron que Samu Mayo se colara en el área y batiese a Prieto por el primer palo. Y la avería pudo ser más grande, porque un tiro de Alberto Gil en la prolongación tocó en un defensa, superó a Prieto por alto y salvó en la línea Andújar. Eso sí, en el minuto 41 la Deportiva tuvo su mejor opción para empatar con un centro de Keita que cabeceó al larguero Borja Vázquez.

Fernando Estévez movió el banquillo y colocó a Frimpong en el puesto de Eneko Aguilar en el centro del campo y a Sergio Benito arriba, volcando a banda a Borja Valle, aunque con más recorrido para Andoni, pues el berciano tendía a meterse hacia dentro.

No arrancó bien el equipo de Fernando Estévez en el 2º período y su rival tuvo dos opciones de remate. Pero con el correr de los minutos volvió a hacerse con el partido la Deportiva. Una pared entre Keita y Sergio Benito acabó con remate del primero a las manos del arquero. Y antes de la hora de partido igualó el cuadro local. Error de Cera en una entrega atrás que aprovechó un atento Sergio Benito para robar, driblar al portero y empatar.

Llegaron minutos en los que el desatino de la Deportiva en defensa, sobre todo en jugadas de balón parado, le pudieron pasar factura. Undabarrena sacó otro balón en la línea con Prieto ya batido.

Xemi entró por Borja Valle y Keita se fue a la izquierda. La Deportiva tenía problemas para salir desde atrás y el Deportivo se fue adueñando del choque, mientras los de Fernando Estévez buscaban balones en largo para las carreras de Sergio Benito y Cortés. Éste fue sustituido por Pau Ferrer y Ger Nóvoa entró por Fede San Emeterio, adelantando su posición al centro del campo Undabarrena. El partido estaba desordenadísimo. Y en un perfecto contragolpe en el minuto 82 casi al primer toque el Guadalajara se volvió a adelantar. El último pase llegó a Pablo Muñoz, que sólo en el área fusiló a Prieto.

Al margen del regalo del gol de Sergio Benito, la Deportiva apenas logró crear acciones de juego elaborado ni ocasiones de gol.

En la prolongación Salifo culminó con un tiro colocado un contragolpe de 3 contra 2 para situar el 1-3 definitivo. La tarde-noche acabó con pitada al equipo.

La próxima cita para la formación berciana será el domingo de la semana que viene ante Atlético Osasuna Promesas desde las 16.00 horas en Tajonar. El cuadro rojillo se mide este fin de semana al Real Madrid Castilla, que será el siguiente visitante de El Toralín.