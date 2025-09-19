Raúl Llona: «El futbol ha sido injusto con los resultados sacados por el Castellón»

El entrenador de la Cultural, Raúl Llona, destaca el «potencial ofensivo» de su rival de este sábado, el CD Castellón, pese a que el conjunto levantino aún no conozca la victoria en la actual temporada y llegue al Reino de León con un nuevo técnico en el banquillo. «El fútbol ha sido injusto con los resultados, porque han tenido momentos de partido para haberlos logrado mejores, pero quizá no han encontrado el equilibrio ya que tienen un gran potencial ofensivo, van mucho adelante, con capacidad para asociarse, pero los errores en situaciones defensivas por asumir riesgos quizá les ha penalizado demasiado», matiza.

Llona, que desconfía del rival, pese a que su equipo llega a la cita tras vencer en el terreno del líder, el Racing de Santander (2-4) y encadenar dos jornadas sin conocer la derrota, reconoce que el cambio en el banquillo y la llegada de Pablo Hernández puede suponer que el Castellón afronte la cita «con una energía diferente en el vestuario, lo que obligará a adaptarse a lo novedoso».

En este sentido, ve a su equipo con capacidad para desarrollar cualquier tipo de juego y planteamiento, sin querer desvelar quién será el sustituto del central Barzic, si finalmente no se recupera de sus molestias en el cuádriceps de la pierna derecha. El recambio puede salir de Quique Fornos o incluso del recién llegado Tomás Ribeiro.