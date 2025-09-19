El Madrid juega ante el Espanyol y su tope salarial es de 761,226 M€

Publicado por R. Morales Madrid Creado: Actualizado:

El Madrid tiene un límite salarial de 761,226 millones frente a los 351,27 millones que han fijado desde la patronal para el Barcelona. El club blanco sigue inamovible en la primera posición y ha pasado de los 754,89 millones de la pasada temporada a los 761,23 actuales, un 0,9% mas. Todo lo contrario pasa en su eterno rival, que ha retrocedido un 17,6%, dejando atrás los 426,4 millones de euros de la temporada anterior a un techo de gasto para esta temporada de 351,27.