Sigue en directo el partido Cultural-Castellón, minuto a minuto
Cultural
En directo
0
2
Club Deportivo Castellón
Cala (8'), Barri (10')
La Cultural va a por el partido pese al 0-2
El equipo leonés sale enchufado.
Diallo falla en la boca de gol
El futbolista cedido por el Alavés no acierta solo en el segundo palo.
Amarilla al exculturalista Barri
La colegiada amonesta a Barri por entrada sobre Sobrino.
De nuevo le corresponde la posesió al Castellón
En los primeros compases del segundo acto, el equipo visitante maneja el balón.
Comienza la segunda parte
Ya hace correr el balón el Castellón por medio de Jakobsen.
Final de la primera parte con 0-2 para el Castellón
Los goles de Cala y Barri en la primera mitad dan ventaja al cuadro castellonense.
Pibe lanza la falta alta
El futbolista de la Cultural bota la falta por encima del portero visitante Matthys.
Falta peligrosa a favor de la Cultural
El equipo leonés prepara el saque de una falta.
La colegiada Marta Huerta añade 4 minutos
4 minutos de prolongación.
Badía evita el tercero
Cala, a punto de anotar el tercer gol para el Castellón de no ser por la soberbia intervención del portero culturalista Badía.
El Castellón busca a Cala
El equipo visitante tiene a Cala como referente.
Mucha energía sin cabeza
El equipo de Llona ataca con mucho corazón.
La Cultural busca reducir distancias
Sobrino trabaja arriba para acercar el marcador antes del descanso.
Amarilla al visitante Alcázar
Amonestación a Alcázar por entrada sobre Rodri.
Uyyyyy!!! Jakobsen a punto del tercer gol
Rodri no sujeta a Jakobsen, que crea mucho peligro.
Primera media hora de juego
Badía tiene que salir de su portería para despejar el balón.
Peligrosas las contras castellonenses
Los robos de balón en la medular conllevan peligro para el portero culturalista Badía, como ya ha sucedido con Jakobsen y Barri en los primeros compases del encuentro.
El equipo leonés quiere el balón
En estos momentos la Cultural maneja el juego.
El equipo leonés domina
Pibe a punto de marcar para la Cultural con un disparo raso.
Amarilla al visitante Jakobsen
Amonestación a Jakobsen por golpear a Pibe.
Uyyyyy!!! Diallo busca aminorar distancias
Diallo remata alto de cabeza.
Gol anulado al Castellón por fuera de juego
Le había caído el tercero a la Cultural, pero la árbitra Marta Huerta lo anula por fuera de juego. Cipenga aprovechó para hacer el tercero. Sin embargo, la colegiada señala posición antirreglamentaria del delantero danés en el comienzo de la jugada.
La Cultural está tocada
El equipo leonés ha notado los dos goles en contra en diez minutos.
Primer cambio en la Cultural
Se va Fornos lesionado y entra en su lugar Tomás Ribeiro, que debuta de culturalista.
OTRO GOOOL DEL CD CASTELLÓN
0-2: El exculturalista Barri anota el segundo gol para el CD Castellón.
GOOOL DEL CD CASTELLÓN
0-1: El Castellón se adelanta en el marcador por medio de Cala.
El Castellón se hace con el balón
El equipo visitante adquiere la posesión.
Arranca el partido
Ya se mueve el balón en el Reino.
ALINEACIONES:
CULTURAL: Badía; Calero, Rodri, Fornos, Hinojo; Diallo, Bicho, Ojeda; Pibe, Chacón y Sobrino.
Banquillo: Bañuz, Rafús, Mboula, Collado, Yayo, Justo, Cortés, Ribeiro, Tomás, Paraschiv, García y Larios.
CD CASTELLÓN: Matthys; Mellot, Sienra, Jiménez y Alcazar; Cala, Barri, Ronaldo y Santiago; Cipenga y Jakobsen.
Banquillo: Amir, Fabrizio, Doué, Mabil, Suero, Gil, Ruiz, Gerenabarrena, Markanich, Mamah, Tincho y Serpeta.
ARBITRO: Marta Huerta de Aza (Comité Tinerfeño).