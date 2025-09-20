Sigue en directo el partido Cultural-Castellón, minuto a minuto

49' La Cultural va a por el partido pese al 0-2 17:26 20/09/2025 17:26 20/09/2025 El equipo leonés sale enchufado.

48' Diallo falla en la boca de gol 17:25 20/09/2025 17:25 20/09/2025 El futbolista cedido por el Alavés no acierta solo en el segundo palo.

47' Amarilla al exculturalista Barri 17:24 20/09/2025 17:24 20/09/2025 La colegiada amonesta a Barri por entrada sobre Sobrino.

47' De nuevo le corresponde la posesió al Castellón 17:23 20/09/2025 17:23 20/09/2025 En los primeros compases del segundo acto, el equipo visitante maneja el balón.

46' Comienza la segunda parte 17:22 20/09/2025 17:22 20/09/2025 Ya hace correr el balón el Castellón por medio de Jakobsen.

45+4' Final de la primera parte con 0-2 para el Castellón 17:11 20/09/2025 17:11 20/09/2025 Los goles de Cala y Barri en la primera mitad dan ventaja al cuadro castellonense.

45+2' Pibe lanza la falta alta 17:04 20/09/2025 17:04 20/09/2025 El futbolista de la Cultural bota la falta por encima del portero visitante Matthys.

45+1' Falta peligrosa a favor de la Cultural 17:02 20/09/2025 17:02 20/09/2025 El equipo leonés prepara el saque de una falta.

45' La colegiada Marta Huerta añade 4 minutos 17:01 20/09/2025 17:01 20/09/2025 4 minutos de prolongación.

42' Badía evita el tercero 16:59 20/09/2025 16:59 20/09/2025 Cala, a punto de anotar el tercer gol para el Castellón de no ser por la soberbia intervención del portero culturalista Badía.

41' El Castellón busca a Cala 16:57 20/09/2025 16:57 20/09/2025 El equipo visitante tiene a Cala como referente.

39' Mucha energía sin cabeza 16:56 20/09/2025 16:56 20/09/2025 El equipo de Llona ataca con mucho corazón.

35' La Cultural busca reducir distancias 16:51 20/09/2025 16:51 20/09/2025 Sobrino trabaja arriba para acercar el marcador antes del descanso.

33' Amarilla al visitante Alcázar 16:50 20/09/2025 16:50 20/09/2025 Amonestación a Alcázar por entrada sobre Rodri.

31' Uyyyyy!!! Jakobsen a punto del tercer gol 16:48 20/09/2025 16:48 20/09/2025 Rodri no sujeta a Jakobsen, que crea mucho peligro.

30' Primera media hora de juego 16:46 20/09/2025 16:46 20/09/2025 Badía tiene que salir de su portería para despejar el balón.

27' Peligrosas las contras castellonenses 16:45 20/09/2025 16:45 20/09/2025 Los robos de balón en la medular conllevan peligro para el portero culturalista Badía, como ya ha sucedido con Jakobsen y Barri en los primeros compases del encuentro.

27' El equipo leonés quiere el balón 16:43 20/09/2025 16:43 20/09/2025 En estos momentos la Cultural maneja el juego.

26' El equipo leonés domina 16:42 20/09/2025 16:42 20/09/2025 Pibe a punto de marcar para la Cultural con un disparo raso.

22' Amarilla al visitante Jakobsen 16:41 20/09/2025 16:41 20/09/2025 Amonestación a Jakobsen por golpear a Pibe.

21' Uyyyyy!!! Diallo busca aminorar distancias 16:38 20/09/2025 16:38 20/09/2025 Diallo remata alto de cabeza.

17' Gol anulado al Castellón por fuera de juego 16:34 20/09/2025 16:55 20/09/2025 Le había caído el tercero a la Cultural, pero la árbitra Marta Huerta lo anula por fuera de juego. Cipenga aprovechó para hacer el tercero. Sin embargo, la colegiada señala posición antirreglamentaria del delantero danés en el comienzo de la jugada.

`14' La Cultural está tocada 16:31 20/09/2025 16:31 20/09/2025 El equipo leonés ha notado los dos goles en contra en diez minutos.

12' Primer cambio en la Cultural 16:30 20/09/2025 16:55 20/09/2025 Se va Fornos lesionado y entra en su lugar Tomás Ribeiro, que debuta de culturalista.

10' OTRO GOOOL DEL CD CASTELLÓN 16:26 20/09/2025 16:27 20/09/2025 0-2: El exculturalista Barri anota el segundo gol para el CD Castellón.

8' GOOOL DEL CD CASTELLÓN 16:26 20/09/2025 16:26 20/09/2025 0-1: El Castellón se adelanta en el marcador por medio de Cala.

3' El Castellón se hace con el balón 16:20 20/09/2025 16:21 20/09/2025 El equipo visitante adquiere la posesión.

1' Arranca el partido 16:19 20/09/2025 16:20 20/09/2025 Ya se mueve el balón en el Reino.