El Granollers pone a prueba la resistencia del Ademar

Estreno en casa muy exigente el que le espera al Abanca Ademar este domingo (12.30 horas, en La Liga TV) en el Palacio con la visita de un BM Granollers liderado por Pablo Urdangarín que ya doblegó sin problema hace una semana al Puente Genil y al que se han sumado numerosas caras nuevas tras las salidas de hombres importantes como los internacionales Antonio García, el pivote Víctor Romero y el guardameta Roberto Rodríguez. Los de Dani Gordo quieren confirmar su importante triunfo en la pista del Cangas y darle la primera alegría a su afición. Eso sí, de nuevo las bajas y los jugadores tocados marcarán la convocatoria del entrenador vallisoletano. Sin Lodos y Lindqvist, tampoco queda claro si Wasiak y Sergio Sánchez están ya al cien por cien.

El objetivo ademarista esta temporada —en la que regresan a Europa por la puerta grande— es convertirse en un equipo mucho más sólido e infranqueable como locales. Las estadísticas dicen que los leoneses le tienen tomada la medida al Granollers, que no ha podido con ellos en los últimos ocho enfrentamientos directos. De estos ocho partidos, cinco de ellos han acabado en empate. La última victoria vallesana ante el cuadro leonés se remonta al curso 2021-22, cuando ganaron por 32-41. Desde entonces ambos equipos han cambiado muchísimo, especialmente el Granollers, que todavía está en proceso de acoplar a sus siete incorporaciones para la temporada 2025-26.

"Afrontamos el partido con muchas ganas y estamos en un buen momento. Hay que dar continuidad a la victoria del otro día", explicó en la previa el técnico de Granollers, Antonio Rama. El preparador catalán calificó al conjunto leonés como «muy complicado", pues juega «muy bien el uno contra uno’’, advirtió Rama, que cuenta con la única baja de Ferran Castillo, lesionado de larga duración.

Gran cita dominical para el Abanca Ademar, que espera una gran respuesta de sus socios y aficionados en las gradas del Palacio de Deportes.