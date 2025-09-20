El Madrid gana con dos chispazos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Real Madrid mantiene el paso impoluto en la Liga con su quinta victoria consecutiva en el campeonato (2-0), un triunfo ante el Espanyol que encarrilaron dos chispazos de Militao, inesperado actor de cara a la portería contraria, y Mbappé, más Pichichi.

De menos a más, una primera parte espesa de un conjunto remozado por Xabi Alonso con más atacantes que nunca la arregló el derechazo desde fuera del área del central brasileño. Con esa misma fórmula, el máximo artillero liguero dobló la renta merengue nada más regresar del vestuario, y a partir de ahí, el loable planteamiento táctico periquito se deshizo sin capacidad de reacción, propiciando un desenlace cómodo para el líder, que afronta una semana exigente con la visita intersemanal al Levante y el esperado derbi madrileño del próximo sábado en el Metropolitano, el primer gran partido de la temporada.

Con el duelo encarrilado amenazó con desatarse el poderío arriba del Madrid, pero Xabi Alonso deshizo el planteamiento inicial y regresó a un dibujo habitual con la entrada en acción de Güler.