El Toralín se acostumbra a las derrotas de la Deportiva

La Deportiva se le está haciendo un mundo jugar en casa. Sea por la presión, por tener que proponer o por lo que sea, lo cierto es que los tres últimos partidos han acabado con derrota blanquiazul: el 0-1 ante el FC Andorra del play off de la pasada temporada y el 0-1 ante el Pontevedra y el 1-3 ante el Guadalajara de la Liga regular de este curso. Además, el conjunto berciano enlaza dos derrotas seguidas en su campo, algo que no sucedía desde la temporada del último descenso, cuando se cayó 0-1 ante el Leganés, resultado que le costó el puesto a David Gallego, y 1-4 frente al FC Andorra.