El Astorga continúa sin puntuar

El Atlético Astorga no fue capaz de imponerse en su campo de La Eragudina al conjunto vigués del Coruxo (0-2), en un partido en el que los dirigidos en la parte técnica por José Luis Lago sí que salieron intensos al rectángulo de juego. En los compases iniciales, el cuadro maragato llegó con peligro a las inmediaciones del portero visitante Ruiz, pero sus llegadas carecieron del remate efectivo, como uno de Ayub, que definitivamente se marchó al limbo.

Justo lo contrario de lo que le sucedió al conjunto vigués del Coruxo, que con un juego justo pasó a ser el dominador del encuentro, más por su juego combinativo que por sus llegadas a la portería del local Martín. Así se fue sucediendo el compromiso deportivo en La Eragudina, hasta que rondando la media hora llegó el jarro de agua fría para la parroquia local, con el gol del visitante Nacho Fariña, un futbolista que destacó en el campo astorgano, a parte de por el tanto conseguido. Realizó un trabajo constante para dar a su equipo un triunfo vital para ganar enteros en la clasificación de la Segunda Federación en su Grupo I. Con 0-1 se retiraron los dos conjunto a los vestuarios.

La puesta en escena del Atlético Astorga en el segundo acto fue la de ir a por el partido, pero su energía, lucha y esfuerzo no se correspondieron con el gol del empate que merecieron. Y lo que es el fútbol, una contra rematada por Javi González selló el choque a favor del Coruxo.