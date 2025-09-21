Ayuso: "Madrid peleará por los Juegos Olímpicos aunque lo sucedido en la Vuelta ayuda bastante poco"

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que Madrid "peleará por los Juegos Olímpicos" aunque ha incidido en que "lo sucedido en la Vuelta haya ayudado bastante poco”, porque uniones de deportistas y federaciones internacionales dijeron que "el espíritu y la carta olímpica cayeron en pedazos el otro día".

Así lo ha expresado la presidenta antes de participar en la carrera 'Ibercaja Madrid corre por Madrid', que en esta edición está dedicada a la Hispanidad.

Pese a lo ocurrido en la Vuelta Ciclista, ha dicho que Madrid tiene "muchísimo hecho, el Eurobasket, NFL, grandes eventos de toda magnitud" que demuestran que la capital "está preparada para acoger los eventos más complejos, y atrayendo nacionalidades de todo el planeta".

"Somos deportivos y deportistas, en todos los pueblos, en todos los distritos cada vez se practican más deportes, hay mejores instalaciones, lo tenemos todo para los Juegos Olímpicos, así que ojalá vengan un día con nosotros", ha concluido.