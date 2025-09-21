Iñaki Urdangarin regresa a León para ver el Ademar-Granollers

Iñaki Urdangarin ha regresado este domingo a León para seguir en directo el partido entre el Ademar y el BM Granollers de Liga. El exmarido de la infanta Cristina no ha querido perderse el encuentro siguiendo una vez más a su hijo Pablo Urdangarin, extremo del conjunto catalán al que quiso fichar esta temporada la directiva marista. Sin embargo, el jugador optó por quedarse en Granollers tras estudiar la oferta leonesa.

Iñaki Urdangarin está acompañado de su pareja, como ya ocurrió la anterior temporada. Sentado en la grada preferente del Palacio de Deportes de León, el exinternacional anima como un aficionado más.

No ha dudado en fotografiarse con los aficionados del Ademar que se le han acercado.