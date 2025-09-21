La Cultural sigue intratable en la Copa de España

La Cultural sumó su segundo triunfo en la Copa de España a costa del Círculo Gijón.VIRGINIA MORÁN

CULTURAL 79

Adriá Domínguez (5), Owen (12), Van der Heijden (4), Jaime Llamas (9) y Rodrigo Llamas (9). También jugaron Deng (9), Dylan Hayman (12), Diego Bultó (-) y Didac Cebolla (12).

CÍRCULO GIJÓN 72

Joseph Reilly (8), Tavin Pierre (5), Guillem Arcos (16), Javier Menéndez (10) y Alberto Díaz (6). También jugaron David Ramírez (2), Samuel Franco (14), Michael Okafor (12), Barros (3) y Bengui (2).

Marcadores parciales: 13-16, 35-35 (descanso), 53-56 y 79-72 (final). Árbitros: Jesús Fernández García y Diego Fernández Requejo. Sin eliminados por personales. Incidencias: Palacio de Deportes de León ‘Urbano González’.

La Cultural sumó su segundo triunfo en la fase de grupos de la Copa España. Si hace una semana su víctima' en el Palacio era el Valladolid, en esta ocasión fue el Círculo Gijón (79-72) el que se rendía frente a un rival que sabe sacar partido al potencial de su plantilla y ser consistente en los instantes decisivos, especialmente en el tramo final donde se decide todo.

Tras un inicio en el que el Círculo Gijón fue más efectivo ante el aro apuntándose el primer cuarto (13-16) en el segundo y con la aportación en ataque de Cebolla (8 puntos), Jaime Llamas y Hayman (seis cada uno) el marcador se igualaba para llegar al intermedio co todas las espadas en alto con el 35-35.

Tras el paso por vestuarios el Círculo Gijón volvía a tomar ventaja, aunque escasa (53-56) para afrontar unos últimos diez minutos en los que la Cultural sacaba a relucir todo su repertorio de buen juego, tanto en defensa como en ataque. Su parcial de 26-16 lo levó a darle la vuelta al marcador y apuntarse el triunfo por un merecido 79-72.

EL CIUDAD DE PONFERRADA SDP CAE DERROTADO

El Ciudad de Ponferrada SDP, por su parte, caía en un partido igualado en la pista del Valladolid por dos puntos (84-82).