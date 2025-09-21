Mario Monreal y Lucía Centeno se apuntan el triunfo en la Villaquirace

Mario Monreal y Lucía Centeno inscribieron si nombre en el cuadro de honor de la Villaquirace que sumó su décima edición por todo lo alto y una participación sobresaliente tanto en la prueba grande como en las de base.

En la categoría masculina Mario Monreal se llevaba el premio más importante tras lograr en la línea de meta una renta de 19 segundos sobre su más inmediato perseguidor, Iker Postigo. El tercer peldaño del podio iba a parar a manos de Noé Redondo que se dejaba casi un minuto respecto al vencedor y que lograba mantener una renta, aunque corta pero suficiente respecto a Samuel Villazán, cuarto. El top-10 de la Villaquirace lo completaban Jonás Redondo, Javier Fernández, Gustavo Silván, Mario Ramón Trigal. Andrés Mediavilla y Juan José García.

Por lo que respecta a la categoría femenina el triunfo en esta ocasión tuvo como protagonista a Lucía Centeno que era la única en bajar de los 30 minutos. Lucía lograba poner tierra de por medio respecto a Marta García que se presentaba como segunda en la meta con 26 segundos de desventaja. A 1:17 lo hacía Carolina Capdevila para hacerse con el tercer puesto de la clasificación.

A las puertas del cuadro de honor se quedaban Alba Holguín y Jacqueline López Aguilar.

Por lo que respecta al resto de triunfadores en las diferentes categorías de la Villaquirace en la senior los mejores eran Mario Monreal y Lucía Centeno mientras que en veteranos A ese honor recaía en Javier Fernández y Jacqueline López. En veteranos B Gustavo Silván y Susana Sarmiento eran los más destacados en la clasificación mientras que en veteranos C Juan José García y Carolina Capdevila resultaron ser los vencedores. En veteranos D lo era José Luis Fernández y en veteranos E Isidro Guerrero.