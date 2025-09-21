Félix Macías se impone en Toreno

A Jony Boxes se el escapó la victoria en al última manga.L. DE LA mata

Félix Macías se llevó el XI Rallysprint Villa de Toreno, un carrera marcada por la pelea hasta el límite del gallego y de Jony Boxes, que fue segundo. Un suspiro dio la victoria al Peugeot 208 T16 R5 de Macías por delante del Ford Fiesta N5 del berciano. En concreto el tiempo del vencedor fue 15.04.014, mientras que el segundo invirtió 15.04.463. Emilio Álvarez sumó 18 segundos más que el vencedor en la suma de las tres pasadas al tramo entre Torenillo y Pardamaza y completó el podio.

El primer tramo fue para Jonatan Rodríguez, con Alfredo Sal a tres segundos y Félix Macías a cinco. En el segundo tramo Macías se llevó la victoria con algo más de medio segundo de margen sobre Jony. Y en el último se repitieron los dos primeros puestos, pero con cinco segundos y medio de margen.

Participaron 70 pilotos, de los que finalizaron la prueba 58. Es una de las mejores participaciones de la comunidad.

Carlos Fernández Negro, que prepara la última prueba del Nacional de Rallycross, fue 9º.

Hubo un accidente que no conllevó más que daños materiales.