El Villaquilambre sentencia el derbi ante Ponfesala en la primera mitad

El Villaquilambre Inspira+ hizo bueno el triunfo logrado en la jornada inicial tras imponerse al Ponfesala (5-2) en un encuentro que quedó prácticamente resuelto en la primera mitad. Marco abrió el marcador en el primer minuto de juego, y aunque los bercianos igualaron el marcador en el minuto 12 por medio de Néstor, dos goles consecutivos de Corral y Blin en apenas un minuto colocaron el 3-1 en el luminoso con el que se llegó al descanso. Tras el paso por vestuarios Chefo, que debutaba ante su afición, amplió la diferencia para haber un posterior intercambio de goles.