Calero al 4º árbitro: «Vete a la mierda»

Iván Calero, con el dorsal 17 en el pantalón, fue expulsado en el minuto 87 de partido con cartulina roja directa.ÁNGELOPEZ

Ivan Calero fue expulsado en el minuto 87 del partido Cultural-CD Castellón (1-3) con cartulina roja directa. La redacción del acta del partido afirma que el lateral derecho de la Cultural se dirigió al cuarto árbitro en los siguientes términos: «Vete a la mierda hombre, vete a la mierda». Calero se enfrenta ahora a una sanción que podría llegar a alcanzar hasta los cuatro partidos. Si el Comité de Competición considera como insulto su frase, el reglamento cifra en cuatro partidos la sanción. Sin embargo, hay precedentes que apuntan a que la sanción al defensa culturalista se pueda quedar en dos encuentros. De esta forma y si prospera definitivamente este castigo, Iván Calero no podrá ser alineado este próximo domingo ante el Real Valladolid en el Nuevo Zorrilla, a partir de las 18.30 horas, ni tampoco el que jugará el equipo leonés frente al Albacete el lunes 6 de octubre, a partir de las 20.30 horas.

Según se argumenta, algunos puntos de vista afirman que las palabras proferidas por Iván calero se tratan de un gesto de desconsideración, no de un insulto. El artículo 117 del Código Disciplinario afirma lo siguiente: «Dirigirse a los árbitros, directivos o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes».

La Cultural y Deportiva Leonesa tiene que estudiar desde su gabinete jurídico lo que debe de hacer en estos casos, aunque en un principio habrá que esperar a lo que designa en forma de suspensión de partidos al futbolista Iván Calero por parte del Juez de Competición.

La baja segura de Calero para el próximo encuentro del campeonato de Liga, el correspondiente a la séptima jornada, ante el Real Valladolid, Raúl Llona probablemente contará para esta posición con Víctor García, aunque podría emplear otras variantes a la hora de plantear el choque declarado de alto riesgo en el Nuevo Zorrilla.

Ribeiro y Cortés se estrenan

El defensa portugués Tomás Ribeiro y el extremo internacional sub-19 Paco Cortés se estrenaron con la Cultural en la derrota, 1-3 ante el CD Castellón en el Reino, con lo que tan solo quedaría por debutar el brasileño Lucas Ribeiro.

Llona se vio obligado a hacer debutar al jugador luso al poco de iniciarse el encuentro tras la lesión de Quique Fornos.

