El Atlético Bembibre se lleva el derbi

Formación del Atlético Bembibre que se alzó con la victoria ante el Júpiter leonés.DL

Publicado por Joaquín Coto León Creado: Actualizado:

JÚPITER LEONÉS 1

Javi, Luengo, Nico Toca, Jairo (Carmona, min 75), Marcos (Sergio, min 58), Arturo, Choco, Dani (Juan, min 58), Merino (Oviedo, min 61), Kaua (Chamorro, min 61) y Mario.

ATLÉTICO BEMBIBRE 2

Ivanildo, Arnau, Expósito, Álex Gómez, Álex Lorenzo, Valentín (Jorge, min 77), Arías (Raimóndez, min 63), Peke (Pelayo, min 63), Hugo, Motta y José (Álex González, min 77).

Goles: 0-1, min 6: Valentín; 1-1, min 78: Luengo; 1-2, min 88: Álex González. Árbitro: Suárez Larren (Palencia). Mostró cartulina amarilla a Choco y Mario por el Júpiter Leonés y a Álex Gómez, Álex Lorenzo y José por el Atlético Bembibre. Incidencias: Campo municipal de Santa María del Páramo. Alrededor de 200 espectadores.

Tercera derrota consecutiva del Júpiter Leonés y esta vez en un derbi provincial a manos del Atlético Bembibre, que está desarrollando un buen arranque del campeonato (1-2).

Los del Bierzo Alto se adelantaron en el marcador por mediación del exculturalista Valentín. Después, los dirigidos por Sergio Pallide lograron empatar el choque por medio de Luengo, que de esta forma respondieron al gol tempranero de Valentín.

A raíz del empate en el marcador, con las fuerzas muy igualadas en ambos contendientes, los dos equipos juegan más a conservar un punto que a no a perder los tres que estaban en juego.

Pero este momentáneo empate se deshizo a los pocos minutos de la conclusion del derbi provincial, obra de Álex González. Un empate quizás hubiera sido un resultado más justo, pero los tres puntos se fueron para Atlético Bembibre, que demostró tener mayor pegada que los culturalistas.

En la presente campaña, el Júpiter Leonés parece en un principio que su camino no va encaminado a luchar por los puestos de arriba de la tabla.