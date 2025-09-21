El Celta de Vigo remonta el tanto de Ayure y derrota al Olímpico de León

Publicado por David Álvarez León Creado: Actualizado:

El Olímpico de León ULE no pudo sumar en la jornada de este fin de semana frente al RC Celta (1-2), en un encuentro en el que las leonesas se adelantaron en el marcador, pero terminaron viendo cómo los tres puntos viajaban a Vigo. El equipo dirigido por Víctor Santos 'Vitolo' arrancó el choque con seriedad y dominio en la primera mitad, imponiendo su ritmo y controlando los tiempos del partido. La recompensa llegó con el tanto de Ayure, que adelantaba al Olímpico con un gran disparo que llevó la ventaja al descanso para las locales. Pese a que el RC Celta dispuso de alguna ocasión aislada antes del intermedio, el guion del partido fue favorable a las leonesas durante buena parte del primer acto.

Ya en la segunda parte los goles de Nara y Aitana daban al traste con el buen trabajo del Olímpico, sobre todo en la primera parte. Derrota dolorosa al final.