El Barça golea al Getafe con un doblete de Ferran Torres

Publicado por Víctor Martí Barcelona Creado: Actualizado:

El Barcelona, liderado por Pedri en la sala de máquinas, encadenó su tercera victoria sin su estrella, Lamine Yamal, ante el Getafe (3-0), al que neutralizó en el primer tiempo con un doblete de Ferran Torres y sentenció en el segundo con un tanto de Dani Olmo.

El equipo azulgrana, que sigue sin conocer la derrota en la Liga, mantuvo la buena línea mostrada ante el Valencia y el Newcastle contra un rival que planteó un duelo rocoso en el Estadio Johan Cruyff.

El menudo recinto ubicado en los aledaños de la Ciudad Deportiva Joan Gamper acogió por segunda vez en una semana un partido del primer equipo azulgrana. En esta ocasión el rival fue el Getafe, que, tras sumar 9 puntos de 12 posibles, se presentaba con la intención de echarle un pulso a la historia y sumar su primera victoria como visitante ante el Barcelona.

El técnico alicantino no tocó nada de lo que le funcionó frente al Oviedo, con su habitual defensa de tres centrales y dos carrileros. Planeó un encuentro defensivo y físico, algo habitual en sus duelos contra el Barça. Flick, que introdujo cuatro cambios en la alineación, sorprendió con la suplencia de Marcus Rashford, bigoleador en Newcastle. Su lugar lo ocupó Ferran Torres en la izquierda que, voluntarioso como siempre, fue el gran protagonista del primer tiempo.

El valenciano avisó a los cinco minutos con un disparo que rechazó la zaga visitante y obtuvo el premio del gol (1-0) a los quince minutos al redondear una jugada preciosista del equipo de Flick. Raphinha filtró un pase diagonal a Olmo que, escorado a la derecha, cedió el balón con un taconazo al 'Tiburón', que no perdonó ante Soria.

El gol azulgrana no descentró al conjunto madrileño, que siguió con su planteamiento rocoso, buscando parar el ritmo de su rival con faltas. Pero Joan García fue un espectador más de un partido en el que Pedri movía los hilos de la sala de máquinas azulgrana y Ferran se erigía en el ejecutor ofensivo. Su segundo tanto (min 34) llegó de un despeje defensivo de Eric García que cazó Raphinha al espacio. El brasileño habilitó al internacional español, que ajustó el balón en el palo corto para superar a Soria en el mano a mano.

En la reanudación, movió el avispero Bordalás con un triple cambio. Entraron Kamara, Davinchi y Javi Muñoz para intentar discutir la superioridad de su rival, que dio entrada a Rashford en el lugar de Raphinha.

Salió de su área el Getafe, que abrió las bandas, y no tardó en generar peligro. Pero este Barça necesita poco para castigar a sus rivales y en un pase largo de Casadó, que entró por De Jong, Rashford cazó el balón, esprintó y centró raso para que Dani Olmo cazara el balón y remachara a placer el tercer tanto.