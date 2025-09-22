Fernández Romo será definitivamente el elegido para suplir a Llona como entrenador de la Cultural

Guillermo Fernández Romo es el técnico elegido para sustituir a Llona en el banquillo de la Cultural.TONI GALÁN

La Cultural está a punto de llegar a un acuerdo con Guillermo Fernández Romo (Madrid, 1978), salvo un cambio improbable de última hora, para que sea el nuevo entrenador del primer equipo culturalista. El técnico madrileño se hará cargo de la Cultural de manera inmediata y firmará con el club leonés por lo que resta de temporada.

A sus 46 años, Fernández Romo, cuenta con amplia experiencia en el fútbol español, donde ha dirigido a diferentes equipos como a la UD Ibiza, Racing de Santander, Cornellá, Ejea, Sabadell, Olimpic Jumilla o Noja. Y además ha trabajado en la secretaría técnico o cuerpo técnico entre otros del Alcoyano, Melilla o Real Betis.

Guillermo Fernández Romo logró el último ascenso del Racing de Santander a la Liga Hypermotion de Segunda División en la temporada 2021-2022, y lo dirigió en la categoría de plata en la temporada 2022-2023, hasta la vigésima jornada, con un total de 4 victorias, 6 empates y 10 derrotas. Después mantuvo a la UB Ibiza en play off durante todo el curso y hasta que fue relegado de su cargo en la jornada 34.

Fernández Romo aterrizó más tarde en el FC Cartagena con el reto de intentar lograr la permanencia en Segunda División, pero permaneció en el cargo durante 20 partidos hasta ser destituido con un balance nada positivo de 2 victorias, 2 empates y 16 derrotas.

Si no hay ninguna traba final, Guillermo Fernández Romo será el próximo entrenador de la Cultural.

La opción de Sergio González y la de José Luis Oltra han sido hasta última hora otras de las posibilidades, incluso por delante de la de Guillermo Fernández Romo, que han estado encima de la mesa culturalista pero que por diferentes motivos no han cristalizado. Fernández Romo es la elección por varios aspectos (muy importantes sobre todo los económicos) de la Cultural... y de la Academia Aspire, que es la que manda.