TIRO CON ARCO. XLVI Trofeo Virgen del Pilar

José Luis Bahamonde, del CTA Ponferrada, logra el metal de plata

José Luis Bahamonde, a la izquierda en el podio.

El arquero de San Román de Bembibre, José Luis Bahamonde, perteneciente al CTA Ponferrada, logró la medalla de plata en el XLVI Trofeo Virgen del Pilar de Zaragoza, al que acudieron tres arqueros del Club de Tiro con Arco Ponferrada. El trofeo, condicionado por la lluvia y el fuerte aire, consistió en una serie de 144 flechas, en la que la clasificación se dictaminó por la puntuación final.

