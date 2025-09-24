El Atlético Trobajo muestra sus credenciales

Los equipos de las categorías masculinas del Atlético Trobajo en su presentación.DL

Trobajo del Camino es un pueblo futbolero desde tiempos muy lejanos, y así lo dice su historia. Distintos clubes han formado parte de toda la trayectoria del mundo del fútbol a través de los años y ha sido una vivencia constante dentro de los vecinos trepalenses. Y como ya es habitual desde hace muchos años, en esta ocasión El Atlético Trobajo celebró la presentación de sus equipos, tanto de las categorías masculinas como femeninas, dentro del fútbol base provincial y de Castilla y León, con su presidente Jerónimo Alonso al frente.

El equipo Cadete-Juvenil del Atlético Trobajo femenino con Luis Valea y Celsa García.DL

Todos los equipos del Atlético Trobajo estuvieron en su presentación, además de las chicas que componen la sección femenina.

La sección de fútbol femenino del Atlético Trobajo.DL

En el fútbol femenino destaca el cadete-juvenil femenino que dirige Luis Valea, con la ayuda Celsa García. En su partido de Liga, el Atlético Trobajo venció al Olímpico de León de esta categoría por 0-4, con dos goles de Irene, uno de Lucía y otro de Prado.