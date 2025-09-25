Ziganda se estrenará con la Cultural en Valladolid sin Mboula

Cuco Ziganda en el entrenamiento de este jueves de la Cultural preparando el partido del domingo.CYDL

José Ángel ‘Cuco’ Ziganda se estrenará el próximo domingo con la Cultural de manera oficial. Lo hará nada menos que en Valladolid frente a uno de los huesos d la categoría en un encuentro en el que el técnico navarro no podrá contar con el extremo Jordi Mboula.

El jugador catalán, que fue una de las últimas incorporaciones del equipo leonés, resultó lesionado en los primeros minutos del torneo solidario disputado el pasado miércoles en el estadio Reino de León ante el Ourense (0-1), por lo que tuvo que ser sustituido por Marcos.

Mboula sufrió una molestia muscular que le hizo retirarse del terreno de juego por precaución, aunque esta circunstancia, al margen de la valoración médica tras las pruebas que se le practiquen, hace imposible su presencia en el duelo autonómico en el Nuevo Zorrilla, después de que hubiera tenido minutos en los partidos ante el Real Racing (2-4) y CD Castellón (1-3).

De esta manera, Ziganda contará con las bajas confirmadas de Rafa Tresaco, Eneko Satrústegui y Sergi Maestre, que se suman a la de Mboula, mientras que otros dos jugadores del plantel culturalista arrastran también molestias, los defensas Quique Fornos y Matía Barzic, este último ya ausente en el último partido.

Todo ello en un partido al que los leoneses llegan en situación de descenso con cuatro puntos en su casillero merced al triunfo y el empate que contabiliza después de haber jugado 6 jornadas.