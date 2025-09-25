La Ruta Azul del Cemento en Toral de los Vados es un éxito

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La cementera de Toral de los Vados celebró la V Ruta Azul del Cemento, en la que participaron unos 20 trabajadores de la fábrica acompañados por los 10 integrantes del equipo ciclista de Asprona Bierzo. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Bienestar de Votorantim Cimentos, en línea con el objetivo ser una empresa saludable con personas trabajadoras sanas.

Los ciclistas recorrieron 20 kilómetros por un itinerario que empezó en las inmediaciones de la fábrica y discurrió entre chopos y viñedos para terminar en la cantera de Corullón. Una vez allí, los participantes pudieron disfrutar de un tentempié para recuperar fuerzas y compartir las experiencias vividas durante la carrera.

Esta actividad tiene un doble beneficio. Por una parte, encaja perfectamente en el programa de vida saludable de la empresa a través de la promoción del deporte entre sus trabajadores y trabajadoras, además de ser una excelente ocasión para afianzar lazos y consolidar el sentimiento de equipo. Y por otra, compartir la experiencia con los participantes de Asprona Bierzo, entidad con la que colabora la cementera de Toral y para la que cada pedalada es inclusión, salud, autonomía y… ¡aventura!

Para el director de la planta de Toral, Jaime Santoalla, «es fundamental realizar actividades que promuevan la práctica de ejercicio físico. Y en Votorantim Cimentos creemos en los beneficios que aporta a la salud y el bienestar de nuestras personas trabajadoras. A ello se une la satisfacción que supone compartir la experiencia con Asprona Bierzo, organización que lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo».