Santa Colomba de Somoza se viste de solidaria con su cross

Santa Colomba de Somoza volverá a convertirse en punto de encuentro deportivo y social el 5 de octubre con la celebración de la VIII edición de su tradicional Cross (puntuable para la copa Diputación), que este año estará dedicado a una causa solidaria: ayudar a los afectados por los incendios.

La cita contará con dos modalidades deportivas: Cross de 10 kilómetros para quienes buscan un reto más exigente y prueba de Andarines de 5,7 kilómetros, con un recorrido adaptado a todos los públicos y que permitirá disfrutar del paisaje único de la Maragatería.

Además, el club Astorga Running, como organizador de la prueba ha diseñado una camiseta con el lema «Unidos cuidamos nuestra tierra», que podrá adquirirse para colaborar con la causa. También está habilitado un dorsal cero para empresas o particulares que deseen realizar una donación económica. El dinero recaudado será gestionado por Cáritas Astorga y ellos serán los encargados de atender las prioridades que vean más necesaria. La salida y meta estarán situadas en el entorno de la Fundación Club 45, con Alex Cooper como anfitrión, donde, tras la carrera, los asistentes podrán disfrutar de una gran fiesta con el grupo Cinco Notas.

Este evento busca no solo recaudar fondos solidarios, sino también reivindicar la esencia de la Maragatería, recordando el espíritu de los arrieros maragatos, que siempre supieron salir adelante frente a las adversidades.

Con esta iniciativa, el Cross de Santa Colomba de Somoza se convierte en mucho más que una prueba deportiva: es un acto de solidaridad, cultura y reivindicación de las raíces maragatas. Animamos a toda la gente a que forme parte de este evento y podrá apuntarse en runvasport.es o si quiere de forma presencial en Ciberastor o droguerías Tejedor.