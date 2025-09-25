Dúo leonés de oro en el Nacional

No es la primera vez que José Manuel Juan Cifuentes y Francisco Javier Lafuente suben al podio en el Nacional de Salmónidos Lance Dúos. Tampoco al peldaño más alto. Por eso no fue de extrañar que acudieran como una de las parejas a batir en la edición de este año que tuvo como escenario el Coto Social Oliván-Aragón.

Allí, en aguas mañas los dos pescadores leoneses hicieron gala de su buen hacer con la caña en esta disciplina para apuntarse un merecido triunfo. Eran los grandes favoritos y los que defendían la corona conseguida el pasado año. El río Gállego fue el escenario de una nueva demostración de José Manuel y Francisco Javier que en los seis campeonatos nacionales disputados hasta ahora de esta modalidad se han colgado nada menos que cinco oros y un bronce (este en el año 2023 donde se quedaron a escaso margen de coronarse también como vencedores).

Ambos formando un dúo sin fisuras refrendaron la condición de la pesca leonesa como referente nacional con un nuevo éxito en el Campeonato de España de SSAA Salmónidos Lance dúos. Lo hicieron demostrando su calidad, estrategia y una excepcional compenetración a lo largo de toda la competición. Esta resultó exigente dadas las condiciones de su desarrollo en el río Gállego, con caudales elevados, aguas blanquecinas y escasas capturas. En estas condiciones cada trucha era un peldaño más en la empinada escalera hacia el triunfo.

El Nacional se caracterizó por no ser especialmente técnico debido al alto caudal y la coloración de las aguas, caso contrario fue la exigencia física debida al acceso a ciertos tramos y los desplazamientos por el río a la hora de pescar y controlar con piedras de gran tamaño y sin posibilidad de ver el fondo del río. Solo el buen hacer con la caña de ambos pescadores, entendiéndose y solidarizándose, el uno con el otro, a la hora de afrontar cada una de las cuatro mangas en las que les toco pescar, una rápida lectura del río y variar las técnicas de pesca acordes a las diferentes situaciones que acontecieron le permitieron repetir en lo más alto del podio.

Cabe destacar, que si bien las capturas no fueron abundantes, si fueron excepcionales los tamaños de algunas de estas, caso de las dos que Cifuentes logró en la última jornada del torneo de 53 y 60 centímetros respectivamente, siendo estas las dos mayores capturas del evento.

El cuadro de honor lo completaron Marc Male y Jordi Stany (Cataluña) y David Iglesias y Denis Soriano (Euskadi). A nivel de selecciones autonómicas vencía Aragón, siendo Cataluña segunda y Extremadura tercera, no teniendo representación en esta ocasión Castilla y León.

Javier y José Manuel agradecen a la Federación de Pesca su gestión en la celebración de este campeonato por su perfecta organización del evento. Pero sobre todo a sus familias el apoyo incondicional a la hora de seguir practicando este deporte.