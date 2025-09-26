Primer test serio para el Madrid

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Cita cumbre en la sobremesa del sábado (16.15 horas en DAZN). Separados por nueve puntos después de solo seis jornadas y con sensaciones muy diferentes en este inicio de curso, el tenso derbi capital que se avecina en el Metropolitano supone un test magnífico para comprobar si este Real Madrid de Xabi Alonso es tan fiero y poderoso como dicen sus números y si el Atlético tiene más fútbol de lo que marcan sus decepcionantes resultados.

Las tendencias de ambos, el día más de descanso desde su último compromiso en el Ciutat de València, la calidad de sus jugadores y la mayor dosificación de esfuerzos en el Madrid, conceden al líder la condición de indiscutible favorito para asaltar el feudo colchonero. Pero los choques de eterna rivalidad son diferentes y no siempre se rigen por la lógica. Los detalles, los estados de ánimo, la fortuna y hasta las decisiones arbitrales, con frecuencia son más determinantes que el juego. Un pleito de altos vuelos con los focos puestos en Kylian Mbappé y Julián Álvarez. El francés, un líder diferencial con siete goles, dos de ellos de penalti, en seis partidos. La Araña cayó en un bache tras marcar un golazo de falta en la primera jornada ante el Espanyol, sufrió algunas molestias de rodilla y se molestó incluso por ser cambiado en Mallorca, pero llega pletórico tras su 'hat trick' ante el Rayo en el agónico triunfo atlético del miércoles.

Primera gran reválida para un Real Madrid que todo lo gana. Seis triunfos en el torneo de la regularidad, además de la polémica victoria en Champions ante el Olympique de Marsella, y unas prestaciones que van de menos a más. Tras apenas dos semanas de pretemporada, el equipo de Xabi Alonso encontró antes los resultados que el juego, pero ya contra el Levante firmó un partido redondo. No obstante, advierte el técnico tolosarra que aún están en fase de construcción.

Los 14 goles a favor y solo tres en contra muestran que este Madrid es sólido. Un equipo moderno, solidario, versátil, que presiona alto, puede emplear varios sistemas y maneja bien las diversas facetas del juego. Te mata atacando y más aún contragolpeando. Xabi ha ido recuperando efectivos y se le presenta el bendito problema de cómo ir dando protagonismo a Bellingham y Camavinga. Hasta Vinicius está de vuelta.