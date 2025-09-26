Sergio Busquets, el fútbolista que se inventó la posición del 5, pone fecha a su retirada

Publicado por Agencias Redacción Creado: Actualizado:

Sergio Busquets pondrá fin a su carrera en 2025 con 37 años y un palmarés al alcance solo de los elegidos. 36 trofeos en sus vitrinas, donde tienen especial brillo sus tres Champions con el Barça, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Una carrera repleta de éxitos y con el reconocimiento de los expertos por su labor en el campo y su capacidad para transformar el fútbol gracias a su forma de jugar. Con su retirada ya solo quedan en activo cuatro jugadores que ganaron la primera y única estrella en la camiseta de española: Sergio Ramos, Raúl Albiol, Juán Mata y Pedro.

Busquets tiene el respeto de compañeros y rivales, a pesar de ser un futbolista menos vistoso que otras estrellas. Su retirada a finales de año, según anunció hoy, causó emoción en deportistas que no dudaron en dedicarle un mensaje de despedida. «Felicitarle por toda la carrera que ha tenido. Ha sido un gran compañero, disfrutamos mucho jugando juntos en la selección. Es de los jugadores que sustenta un equipo, muy colectivo, muy generoso en la toma de decisiones", dijo Xabi Alonso sobre él en la rueda de prensa previa al derbi.

Su puesta de largo

Busquets debutó en 2008 con el Barça de Guardiola y su impacto fue inmediato. El técnico catalán se estrenó en el banquillo del primer equipo ese mismo año y subió al que entonces era centrocampista del filial. Esta decisión fue cuestionada, ya que Busquets no gozaba de un físico adecuado para jugar en la élite y en esa posición de pivote estaban Yaya Touré, Seydou Keyta y hasta Rafa Márquez. Se ganó el puesto por delante de todos, ya que su visión de juego e inteligencia le permitían anticiparse a las jugadas y ser un perfecto creador desde la base. Junto a Xavi e Iniesta formó uno de los tridentes en el centro del campo más dominadores de todos los tiempos.

En el eje se encontraba este futbolista sigiloso, que con apenas un movimiento de cadera y sin tocar el balón lograba superar a los contrarios. Su mayor debilidad era su físico, especialmente en partidos donde su equipo tenía menos control de balón, pero con él en el campo era algo muy inusual. Revolucionó una posición que destacaba por su dureza y en la que impuso elegancia. Así como muchos deportistas cambiaron aspectos del juego, Busquets hizo lo propio para que la demarcación del '5' sea una de las más importantes y trabajadas por todos los entrenadores hoy en día. Dice adiós una leyenda del fútbol español.