Estévez: «Hubo crítica interna»

La SD Ponferradina realizará mañana la última sesión de entrenamiento antes del duelo ante el filial de Atlético Osasuna. El cuadro berciano necesita un resultado positivo para evitar que se empiece a hablar de crisis y de todo lo que ello trae consigo. «Hay que sumar como sea para cambiar la dinámica», subrayó ayer el técnico deportivista. Fernando Estévez reveló cómo había sido la semana de puertas para dentro: «Se ha hecho una buena semana de trabajo en la que ha habido crítica interna. Nos hemos mirado a la cara y se han hablado las cosas con normalidad para cambiar la situación».

El miércoles en el amistoso de León la Deportiva dio una buena imagen. Fue algo parecido a ese equipo que se espera en Liga. El técnico deportivista opinó ayer sobre este asunto: «Cuando juegas sin presión, te pareces más a lo que eres y el equipo mostró de lo que es capaz. Fueron buenas sensaciones, pero no deja de ser un partido amistoso. Si ha venido bien o mal, lo veremos en competición».

De cara al partido de Tajonar, en el municipio navarro de Valle de Aranguren, sigue fuera de combate Esquerdo, cuya recuperación se retrasa. «Es un jugador muy importante porque es el responsable o uno de los responsables del timón del equipo. Pero no podemos forzar la situación y arriesgarnos a agravar la lesión. Tenemos una plantilla larga para que no se note su ausencia», afirmó un Fernando Estévez que corroboró que Vasco tampoco está y que Diego Moreno sí llega a tiempo para el choque ante su ex equipo.