León disfruta de la Copa del Mundo en primera persona

España alcanzó en 2010 su cenit mundial en el fútbol masculino. Lo hizo a unos miles de kilómetros, en Sudáfrica. Allí la gesta de la Roja con el gol de Iniesta en la final situó a la selección en lo más alto del podio.

Quince años después ese trofeo, al que la nueva hornada de internacionales aspira a dar continuidad, visitó León. No es la primera vez, pero en este nuevo viaje también despertó el interés de cientos de aficionados, de todas las edades, que no quisieron perder la oportunidad de inmortalizar el momento junto a la Copa del Mundo. La plaza de San Marcos fue el escenario por el que durante unas pocas horas fueron pasando desde aquellos que incluso no habían nacido o contaban con muy corta edad a otros para los que tanta espera valió la pena celebrando un éxito al que España no había podido acceder en su historia.

Un trofeo que hizo escala en León, una ciudad en la que el fútbol es también santo y seña y que coincidiendo con la celebración del FID y la presencia de todo un campeón como Iker Casillas, pudo admirar y celebrar de nuevo una gesta escrita con letras de oro en la historia del balompié. Un título mundial es algo que no se consigue todos los días. España tiene el primero y espera que ese camino hacia un nuevo título sea corto. Ya han pasado 15 años y existen ganas de volver a disfrutarlo.