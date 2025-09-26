Iker Casillas: «La ensalada para otro Mundial tiene todos los ingredientes»

El excapitán del Real Madrid y de la selección española,Iker Casillas, que en 2010 levantó en Sudáfrica la Copa del Mundo, afirmó ayer que «la ensalada tiene todos los ingredientes para darle un buen aliño y que podamos conseguir la segunda estrella», en referencia a la participación de España en el próximo Mundial.

En declaraciones a los periodistas, antes de participar en la segunda jornada del Foro Internacional del Deporte (FID) Ciudad de León-Abanca, Casillas consideró que parece que quedan atrás unos años en los que había un «vacío» de porteros españoles en los principales clubes del país. «Ahora con David Raya o Unai Simón han surgido ejemplos de porteros que pueden ser una referencia», señaló Casillas, quien también se refirió al caso del portero leonés internacional sub-21, Fran González, que ya debutó con el primer equipo del Real Madrid: «Se tienen puestas muchas esperanzas y expectativas en él y por qué no puede ser el portero del futuro», apuntó.

El exguardameta fue además protagonista en la tarde del viernes en el Auditorio Ciudad de León. También mantuvo previamente un encuentro con escolares, además de fotografiarse los aficionados con la Copa del Mundo de 2010.

Casillas que mantiene vivo el recuerdo quince años después del mayor éxito del fútbol español de selecciones, ya conocía con anterioridad León de sus anteriores visitas con la Roja en encuentros amistosos o de preparación disputados en el Reino.