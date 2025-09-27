Un derbi de alto voltaje para que la Cultural alce el vuelo

Después de una semana convulsa por la fulminante destitución de Raúl Llona como entrenador de la Cultural tras caer en el Reino contra el Castellón, el equipo leonés afronta el primer gran derbi de la temporada este domingo (18.30 horas, en Movistar) ante un Real Valladolid diseñado para ascender a Primera que, sin embargo, viene de pinchar en la anterior jornada con el Albacete y saldrá a morder desde el inicio en el Nuevo Zorrilla. Se estrena en el banquillo culturalista —en partido oficial— José Ángel 'Cuco' Ziganda, quien confía en aportarle un plus a sus futbolistas para salir cuanto antes de los puestos de descenso. «No se cambian las cosas en apenas unos días de entrenamiento, pero trataré de que se vean cosas nuevas», advierte.

Apremia que la Cultural dé un golpe de timón después de un comienzo nada esperanzador de Liga en la que apenas suman cuatro puntos. Eso sí, en el recuerdo más cercano está su anterior duelo a domicilio en Santander —con goleada al Racing—, otro de los gigantes de la categoría de plata. Todo hace indicar que los pucelanos plantearán un choque de infarto, sin descanso en lo físico y presto a decantarse para quien mejor pólvora ofensiva presente.

Los de Ziganda llegan con varias ausencias importantes. A la baja por sanción del lateral derecho Ivan Calero hay que añadir las de los centrales Quique Fornos y Eneko Satrústegui, el centrocampista Sergi Maestre —que aún no ha debutado esta temporada— y el extremo Rafa Tresaco; a lo que se unen las dudas del también central Matía Brazic y el extremo Jordi Mboula.

Alto riesgo

El equipo leonés estará acompañado en las gradas por alrededor de 600 aficionados que cubrieron todas las entradas enviadas por el conjunto blanquivioleta en un partido declarado de alto riesgo. El club vallisoletano prohibió la venta online y también en taquilla para evitar que una marea de culturalistas tomen las gradas del Nuevo Zorrilla este domingo. El dispositivo policial será amplio para evitar cualquier tipo de incidente.

La Cultural tiene una oportunidad de oro en Valladolid de romper con esa mala dinámica de resultados, pero necesitará mantenerse compacta en defensa y muy acertada en ataque si quiere contar con opciones.