El Real Madrid encalla frente al Atlético (5-2)

Publicado por Jenaro Lorente Madrid Creado: Actualizado:

ATLÉTICO MADRID 5

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko (Galán, min 81); Giuliano (Nahuel Molina, min 92), Barrios (Baena, min 92), Koke, Nico González (Griezmann, min 81); Sorloth (Gallagher, min 67) y Julián Alvarez.

REAL MADRID 2

Courtois; Carvajal (Camavinga, min 59), Militao (Asencio, min 46), Huijsen (Gonzalo, min 89), Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler (Mastantuono, min 59); Bellingham (Rodrigo, min 69), Vinicius y Mbappé.

Goles: 1-0, min 14: Le Normand, de cabeza; 1-1, min 25: Mbappé; 1-2, min 37: Guler; 2-2, min 45: Sorloth, de cabeza; 3-2, min 51: Julián Álvarez, de penalti; 4-2, min 63: Julián Álvarez; 5-2, min 93: Griezmann. Árbitro: Javier Alberola (C. Castilla-La Mancha). Amarilla a Sorloth, Nico González, Lenglet, Giuliano, Guler, Asencio, Carreras y Mastantuono. Incidencias: Partido disputado en el estadio Metropolitano.

Un magistral Atlético y un no menos estelar Julián Alvarez enterraron la crisis del equipo rojiblanco y se llevaron por delante al líder, el Real Madrid, con un triunfo de categoría.

El delantero, genial, levantó un partido que se le puso cuesta arriba al Atlético cuando Guler firmó el 1-2. Entonces surgió el argentino, otra vez estelar como ante el Rayo, para anotar dos tantos, después del 2-2 de Sorloth, que encaminaron una goleada de prestigio y que cerró Griezmann con un 5-2 histórico.

Otra vez fiel a su historia, a su genética, el Atlético fue capaz de lo más difícil y después de un comienzo de temporada nefasto, a la séptima pegó un puñetazo en la mesa con una victoria contundente, de casta, ante el rival de la capital en un encuentro en el que goleó al Real Madrid (5-2) por juego, coraje y corazón. Con las sorpresas de Jude Bellingham, en detrimento del argentino Mastantuono, en el once inicial del Real Madrid, y de Sorloth en el Atlético, comenzó el derbi capitalino con emoción, tensión y un mejor equipo de largo, el local.

Fue mejor el Atlético en el inicio, que sorprendió al líder en casi todos los aspectos. En intensidad, en velocidad, en anticipación. Y con la posesión empezaron los rojiblancos a tejer ocasiones. Una tras otra y en muchas de ellas con el gigante noruego como protagonista.

La tuvo Sorloth, tras un esplendoroso servicio de Hancko, de campo a campo, para dejar al 9 solo delante de Courtois. Al noruego, lento, le robó la cartera Militao y le arrebató un tanto que parecía clarísimo.

Poco después un cabezazo suyo salió alto por poco.

Fueron las dos primeras muescas de un Atlético que desbordaba al Madrid, impotente ante el arranque del rival. Hasta que se llegó al 1-0. Giuliano centra al área y Le Normand conecta un cabezazo que bate a Courtois. El tanto hacía justicia a lo visto. Eran los mejores minutos del Atlético.

No sabía que hacer el equipo de Xabi Alonso, que poco a poco intentaba dormir el empuje rojiblanco con una posesión inocua. Pero surgió Mbappé, su indiscutible estrella para de la nada hacer el tanto del empate. Servicio de Guler, despiste de Lenglet y el francés enfila a Oblak para batirle de disparo cruzado. 1-1. Minuto 25.

Era la primera ocasión visitante y terminó en gol. Si duro era el castigo para los de Simeone, Guler se encargó de remontar poco después. Tremendo el error de Le Normand en un mal despeje de cabeza, balón para Vinicius, que recorta dentro del área al propio Le Normand y a Llorente y cede a Guler, muy cerca del punto de penalti, para que bata a Oblak. (1-2 min 37).

REACCIÓN ROJIBLANCA

El golpe no amedrentó al Atlético. Otra vez intenso, colgando balones al área del Real Madrid, con sus centrales inseguros. El VAR le anula un tanto a Lenglet por mano hasta que irrumpe Sorloth. Fantástico el centro de Koke buscándole y no menos espectacular el cabezazo del noruego (2-2). De liberación el festejo del delantero.

El Atlético había sido mejor en la primera mitad y el empate sabía a poco. Y con la misma energía saltó al césped en el segundo acto. A los cuatro minutos de comenzado, Guler levanta mucho la pierna dentro del área y golpea en la cabeza a Nico. Penalti. Lanza Julián Alvarez y gol. 3-2 y explosión en la grada.

Tuvo Sorloth la sentencia, pero volvió a fallar lo más fácil y Julián volvió a frotar la lámpara mágica. Falta al borde del área y golazo del argentino. 4-2, minuto 63.

Fue entonces cuando el Atlético de Madrid cedió la pelota. Y lo hizo con solvencia, sin sufrir, moviendo el balón con calidad hasta que todavía tuvo Griezmann tiempo de anotar el quinto y dar la puntilla.