La Cultural gana el derbi al Ciudad de Ponferrada SDP y mira para las eliminatorias (83-91)

CIUDAD DE PONFERRADA 83

Orrit (15), Treviño (18), Romero (7), Hayes (12), Ousman Sima (0) —cinco inicial—. Efambe (11), Alejandro López (2), Salas (3), Knowles (15).

CULTURAL LEONESA 91

Deng (22), Cebola (3), Amadasun (10), Ven der Heijden (13), Llamas (15) —cinco inicial—. Hayman (0), Orenga (4), González Cordero (2), Bulto (5), Adrià Domínguez (15), Llamas (2).

Parciales: 20-29 (20-29); 46-49 (26-20); 70-78 (24-29); 83-91 (13-13). Árbitros: Berbeira Oria y Fernández Requejo. Eliminado por cinco faltas personales Amadasun en el minuto 35. Incidencias: Pabellón Lydia Valentín. 1.000 espectadores, con la presencia de un amplio grupo de seguidores culturalistas. Encuentro de la jornada 3 (última) de la I fase de la Copa de España.

La Cultural ganó al Ciudad de Ponferrada/SDP 83-91 en el último partido de pretemporada, enmarcado en la Copa de España. El cuadro leonés mandó en el marcador de principio a fin. Deng, con 7 triples en 11 intentos, castigó al Ciudad desde el perímetro. El ponferradino fue siempre acercándose en el marcador, pero ahí surgía un triple que tiraba por tierra el esfuerzo local.

La Cultural pasa a las eliminatorias y el Ciudad deberá esperar un milagro en los partidos de hoy para hacerlo.

Los jugadores blanquiazules salieron a la cancha con camisetas de apoyo a Marc Peñarroya.