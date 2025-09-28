Sigue en directo el partido Real Valladolid-Cultural, minuto a minuto

47' El banquillo de la Cultural ya calienta 19:38 28/09/2025 19:38 28/09/2025 Varios componentes del banquillo culturalista ya se preparan en la banda.

46' Primera acción de ataque de Latasa 19:37 28/09/2025 19:37 28/09/2025 El equipo pucelano sale al ataque y Latasa lo intenta sin consecuencias.

46' Comienza la segunda mitad 19:35 28/09/2025 19:35 28/09/2025 Ya se mueve de nuevo el balón.

45+3' Final de la primera parte con 0-1 19:21 28/09/2025 19:21 28/09/2025 El colegiado señala el final del primer tiempo.

45' Tres minutos de prolongación 19:18 28/09/2025 19:18 28/09/2025 El árbitro añade 3 minutos al tiempo reglamentario.

45' Amarilla al local Víctor Meseguer 19:17 28/09/2025 19:17 28/09/2025 El árbitro enseña la amarilla al local Víctor Meseguer por evitar la contra del culturalista Rubén Sobrino.

44' Stipe Biuk, al larguero 19:16 28/09/2025 19:17 28/09/2025 El local Stipe Biuk manda el balón al larguero.

44' La afición leonesa empuja a los suyos desde las gradas 19:15 28/09/2025 19:15 28/09/2025 La hinchada culturalista se vuelca con su equipo.

42' El equipo leonés espera el descanso 19:14 28/09/2025 19:14 28/09/2025 La Cultural pretende llegar con victoria mínima de 0-1 al descanso.

41' La Cultural se defiende bien 19:13 28/09/2025 19:13 28/09/2025 El equipo leonés sigue haciendo su partido.

40' Cambio en el Valladolid 19:13 28/09/2025 19:13 28/09/2025 Se va lesionado Amath Ndiaye y entra al campo en su lugar Peter Federico.

36' Amarilla al capitán Iván Alejo 19:11 28/09/2025 19:11 28/09/2025 El árbitro amonesta al local Iván Alejo.

35' Latasa casi empata 19:09 28/09/2025 19:11 28/09/2025 Acción de ataque, que despeja el central Tomás Ribeiro ante el disparo de Latasa.

34' Uyyyyy!!! Pibe 19:06 28/09/2025 19:06 28/09/2025 El culturalista Pibe dispara desde fuera del área y detiene el portero local Guilherme Fernandes.

32' Amarilla a Latasa 19:05 28/09/2025 19:05 28/09/2025 El delantero recibe la cartulina amarilla por sacar el codo al rival.

30' Media hora de juego 19:04 28/09/2025 19:04 28/09/2025 La Cultural está muy bien en Zorrilla.

27' Collado cobra otra falta llena de oxígeno 19:03 28/09/2025 19:03 28/09/2025 El culturalista Collado hace que la Cultural respire con otra falta.

27' Chacón saca una falta a favor en la medular 18:58 28/09/2025 18:58 28/09/2025 El gallego da respiro a la Cultural.

26' La Cultural se hunde demasiado 18:58 28/09/2025 18:58 28/09/2025 El equipo leonés da un paso atrás y se hunde demasiado en su área.

25' El equipo leonés sigue haciendo su partido 18:57 28/09/2025 18:57 28/09/2025 Con el paso de los minutos, la Cultural está mejor posicionada en el campo.

22' Amarilla al entrenador del Real Valladolid Guillermo Almada 18:56 28/09/2025 18:56 28/09/2025 El técnico local ve la cartulina amarilla por protestar al colegiado.

22' Dominio local, pero sin ocasiones 18:54 28/09/2025 18:54 28/09/2025 Mathis Lachuer y Pablo Tomeo se van al ataque, pero sin consecuencias.

18' Tarjeta amarilla a Roger Hinojo 18:51 28/09/2025 18:51 28/09/2025 El lateral Hinojo recibe la tarjeta amarilla por entrada a un rival.

15' Primer cuarto de hora de partido 18:49 28/09/2025 18:49 28/09/2025 El conjunto de Ziganda hace su partido sin sufrir el ataque rival.

14' Dominio de la Cultural 18:48 28/09/2025 18:48 28/09/2025 El equipo leonés mantiene el ritmo, con un juego lleno de intensidad.

13' Rodri Suárez, muy bien al corte 18:44 28/09/2025 18:44 28/09/2025 El equipo leonés se defiende bien atrás.

11' El equipo leonés bien plantado 18:43 28/09/2025 18:43 28/09/2025 El conjunto culturalista está muy bien posicionado sobre el campo.

7' Uyyyyy!!! a punto de marcar el segundo gol Sobrino 18:42 28/09/2025 18:42 28/09/2025 El culturalista Rubén Sobrino a punto de anotar el segundo gol para la Cultural.

5' GOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL!!! 18:41 28/09/2025 18:41 28/09/2025 0-1: Collado anota el primer gol para la Cultural al rematar cruzado.

3' Primera ocasión pucelana 18:36 28/09/2025 18:36 28/09/2025 Stipe Biuk llega al área, pero su remate se va fuera.

2' El equipo vallisoletano lleva el dominio 18:34 28/09/2025 18:34 28/09/2025 Los locales de Zorrilla dominan en estos minutos el choque.

1' Arranca el partido 18:34 28/09/2025 18:34 28/09/2025 Ya mueve el balón la Cultural.

La previa 18:22 28/09/2025 18:54 28/09/2025 El entrenador Ziganda se estrena en un derbi de alto riesgo entre Real Valladolid y Cultural. El duelo autonómico entre el Real Valladolid y la Cultural Leonesa en el estadio José Zorrilla, declarado de alto riesgo por las fuerzas de seguridad, sirve de escenario para el debut oficial como entrenador culturalista del navarro Cuco Ziganda, que aspira a reconducir la tendencia perdedora del equipo en su retorno a la Segunda División. Como primer encuentro, el once inicial mantiene la tendencia del último partido.