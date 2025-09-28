Diario de León

Sigue en directo el partido Real Valladolid-Cultural, minuto a minuto

Real Valladolid

Real Valladolid

En directo

0

1

Cultural

Cultural

Collado (5')

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comité Madrileño)

El banquillo de la Cultural ya calienta

Varios componentes del banquillo culturalista ya se preparan en la banda.

Primera acción de ataque de Latasa

El equipo pucelano sale al ataque y Latasa lo intenta sin consecuencias.

Comienza la segunda mitad

Ya se mueve de nuevo el balón.

Final de la primera parte con 0-1

El colegiado señala el final del primer tiempo.

Tres minutos de prolongación

El árbitro añade 3 minutos al tiempo reglamentario.

Amarilla al local Víctor Meseguer

El árbitro enseña la amarilla al local Víctor Meseguer por evitar la contra del culturalista Rubén Sobrino.

Stipe Biuk, al larguero

El local Stipe Biuk manda el balón al larguero.

La afición leonesa empuja a los suyos desde las gradas

La hinchada culturalista se vuelca con su equipo.

El equipo leonés espera el descanso

La Cultural pretende llegar con victoria mínima de 0-1 al descanso.

La Cultural se defiende bien

El equipo leonés sigue haciendo su partido.

Cambio en el Valladolid

Se va lesionado Amath Ndiaye y entra al campo en su lugar Peter Federico.

Amarilla al capitán Iván Alejo

El árbitro amonesta al local Iván Alejo.

Latasa casi empata

Acción de ataque, que despeja el central Tomás Ribeiro ante el disparo de Latasa.

Uyyyyy!!! Pibe

El culturalista Pibe dispara desde fuera del área y detiene el portero local Guilherme Fernandes.

Amarilla a Latasa

El delantero recibe la cartulina amarilla por sacar el codo al rival.

Media hora de juego

La Cultural está muy bien en Zorrilla.

Collado cobra otra falta llena de oxígeno

El culturalista Collado hace que la Cultural respire con otra falta.

Chacón saca una falta a favor en la medular

El gallego da respiro a la Cultural.

La Cultural se hunde demasiado

El equipo leonés da un paso atrás y se hunde demasiado en su área.

El equipo leonés sigue haciendo su partido

Con el paso de los minutos, la Cultural está mejor posicionada en el campo.

Amarilla al entrenador del Real Valladolid Guillermo Almada

El técnico local ve la cartulina amarilla por protestar al colegiado.

Dominio local, pero sin ocasiones

Mathis Lachuer y Pablo Tomeo se van al ataque, pero sin consecuencias.

Tarjeta amarilla a Roger Hinojo

El lateral Hinojo recibe la tarjeta amarilla por entrada a un rival.

Primer cuarto de hora de partido

El conjunto de Ziganda hace su partido sin sufrir  el ataque rival.

Dominio de la Cultural

El equipo leonés mantiene el ritmo, con un juego lleno de intensidad.

Rodri Suárez, muy bien al corte

El equipo leonés se defiende bien atrás.

El equipo leonés bien plantado

El conjunto culturalista está muy bien posicionado sobre el campo.

Uyyyyy!!! a punto de marcar el segundo gol Sobrino

El culturalista Rubén Sobrino a punto de anotar el segundo gol para la Cultural.

GOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL!!!

0-1: Collado anota el primer gol para la Cultural al rematar cruzado.

Primera ocasión pucelana

Stipe Biuk llega al área, pero su remate se va fuera.

El equipo vallisoletano lleva el dominio

Los locales de Zorrilla dominan en estos minutos el choque.

Arranca el partido

Ya mueve el balón la Cultural.

La previa

El entrenador Ziganda se estrena en un derbi de alto riesgo entre Real Valladolid y Cultural. El duelo autonómico entre el Real Valladolid y la Cultural Leonesa en el estadio José Zorrilla, declarado de alto riesgo por las fuerzas de seguridad, sirve de escenario para el debut oficial como entrenador culturalista del navarro Cuco Ziganda, que aspira a reconducir la tendencia perdedora del equipo en su retorno a la Segunda División. Como primer encuentro, el once inicial mantiene la tendencia del último partido.

ALINEACIONES

REAL VALLADOLID: Guilherme Fernandes; Iván Alejo, Guille Bueno, Mathis Lachuer, Pablo Tomeo; David Torres, Amath Ndiaye, Víctor Meseguer, Juanmi Latasa, Julien Ponceau; y Stipe Biuk.
​CULTURAL: Edgar Badia; Víctor García, Rodri Suárez, Tomás Ribeiro, Roger Hinojo; Thiago Ojeda, Bicho, Pibe, Collado, Luis Chacón; y Sobrino.
​ÁRBITRO: Álvaro Moreno Aragón (Comité Madrileño).

