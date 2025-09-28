Sigue en directo el partido Real Valladolid-Cultural, minuto a minuto
Real Valladolid
En directo
0
1
Cultural
Collado (5')
El banquillo de la Cultural ya calienta
Varios componentes del banquillo culturalista ya se preparan en la banda.
Primera acción de ataque de Latasa
El equipo pucelano sale al ataque y Latasa lo intenta sin consecuencias.
Comienza la segunda mitad
Ya se mueve de nuevo el balón.
Final de la primera parte con 0-1
El colegiado señala el final del primer tiempo.
Tres minutos de prolongación
El árbitro añade 3 minutos al tiempo reglamentario.
Amarilla al local Víctor Meseguer
El árbitro enseña la amarilla al local Víctor Meseguer por evitar la contra del culturalista Rubén Sobrino.
Stipe Biuk, al larguero
El local Stipe Biuk manda el balón al larguero.
La afición leonesa empuja a los suyos desde las gradas
La hinchada culturalista se vuelca con su equipo.
El equipo leonés espera el descanso
La Cultural pretende llegar con victoria mínima de 0-1 al descanso.
La Cultural se defiende bien
El equipo leonés sigue haciendo su partido.
Cambio en el Valladolid
Se va lesionado Amath Ndiaye y entra al campo en su lugar Peter Federico.
Amarilla al capitán Iván Alejo
El árbitro amonesta al local Iván Alejo.
Latasa casi empata
Acción de ataque, que despeja el central Tomás Ribeiro ante el disparo de Latasa.
Uyyyyy!!! Pibe
El culturalista Pibe dispara desde fuera del área y detiene el portero local Guilherme Fernandes.
Amarilla a Latasa
El delantero recibe la cartulina amarilla por sacar el codo al rival.
Media hora de juego
La Cultural está muy bien en Zorrilla.
Collado cobra otra falta llena de oxígeno
El culturalista Collado hace que la Cultural respire con otra falta.
Chacón saca una falta a favor en la medular
El gallego da respiro a la Cultural.
La Cultural se hunde demasiado
El equipo leonés da un paso atrás y se hunde demasiado en su área.
El equipo leonés sigue haciendo su partido
Con el paso de los minutos, la Cultural está mejor posicionada en el campo.
Amarilla al entrenador del Real Valladolid Guillermo Almada
El técnico local ve la cartulina amarilla por protestar al colegiado.
Dominio local, pero sin ocasiones
Mathis Lachuer y Pablo Tomeo se van al ataque, pero sin consecuencias.
Tarjeta amarilla a Roger Hinojo
El lateral Hinojo recibe la tarjeta amarilla por entrada a un rival.
Primer cuarto de hora de partido
El conjunto de Ziganda hace su partido sin sufrir el ataque rival.
Dominio de la Cultural
El equipo leonés mantiene el ritmo, con un juego lleno de intensidad.
Rodri Suárez, muy bien al corte
El equipo leonés se defiende bien atrás.
El equipo leonés bien plantado
El conjunto culturalista está muy bien posicionado sobre el campo.
Uyyyyy!!! a punto de marcar el segundo gol Sobrino
El culturalista Rubén Sobrino a punto de anotar el segundo gol para la Cultural.
GOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL!!!
0-1: Collado anota el primer gol para la Cultural al rematar cruzado.
Primera ocasión pucelana
Stipe Biuk llega al área, pero su remate se va fuera.
El equipo vallisoletano lleva el dominio
Los locales de Zorrilla dominan en estos minutos el choque.
Arranca el partido
Ya mueve el balón la Cultural.
La previa
El entrenador Ziganda se estrena en un derbi de alto riesgo entre Real Valladolid y Cultural. El duelo autonómico entre el Real Valladolid y la Cultural Leonesa en el estadio José Zorrilla, declarado de alto riesgo por las fuerzas de seguridad, sirve de escenario para el debut oficial como entrenador culturalista del navarro Cuco Ziganda, que aspira a reconducir la tendencia perdedora del equipo en su retorno a la Segunda División. Como primer encuentro, el once inicial mantiene la tendencia del último partido.
ALINEACIONES
REAL VALLADOLID: Guilherme Fernandes; Iván Alejo, Guille Bueno, Mathis Lachuer, Pablo Tomeo; David Torres, Amath Ndiaye, Víctor Meseguer, Juanmi Latasa, Julien Ponceau; y Stipe Biuk.
CULTURAL: Edgar Badia; Víctor García, Rodri Suárez, Tomás Ribeiro, Roger Hinojo; Thiago Ojeda, Bicho, Pibe, Collado, Luis Chacón; y Sobrino.
ÁRBITRO: Álvaro Moreno Aragón (Comité Madrileño).