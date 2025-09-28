FÚTBOL | TERCERA FEDERACIÓN
El Guijuelo pone fin a la racha positiva del Atlético Bembibre (1-2)
ATLÉTICO BEMBIBRE 1
Ivanildo, Arnau, Expo, Gómez (González, min 69), Alex Lorenzo, Valentín, Reimóndez (Manu, min 46), Hugo (Santín, min 78), Motta, Pelayo (Peke, min 64), José Manuel (Jorge, min 46).
GUIJUELO 2
Johan, Sánchez (Kike, min 69), Flórez, Aleix, Jose R., Kinateder, Rober (Santa, min 69), Álex G. (Hazma, min 90), Cristóbal (Keita, min 76), Víctor (Mesfin, min 76), Alberto Martín.
Goles: 1-0, min 11: Valentín; 1-1, min 22: Kinateder; 1-2, min 64: Alberto Martín. Árbitro: José Antonio Martínez Rodríguez. Tarjetas amarilla al visitante Cristóbal. Incidencias: Partido disputado en el campo Jesús Esteban Rodríguez.
El Atlético Bembibre rompió su racha al perder su partido contra el Guijuelo por 1-2. Un partido intenso con un ritmo endiablado y dominio de los salmantinos que siempre tuvieron el peligro cerca de la meta rojiblanca. Pero el gol de Valentín hizo que el jugador local gane por velocidad y se plante solo ante el portero visitante al que bate por bajo. El empate llegó tras un saque de banda largo que Rober cede con el pecho a Kinateder que chuta y bate a Ivanildo. Tras el paso por vestuarios el ritmo fue bajando pero no la intensidad de los duelos individuales. Después de una jugada polémica el visitante Alberto Martín marcó el segundo de los charros.