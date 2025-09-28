El FC Barcelona remonta y se hace con el liderato de la Liga (2-1)

Publicado por Francisco Ávila Barcelona Creado: Actualizado:

La vuelta de Lamine Yamal condujo al Barcelona al liderato tras su victoria ante la Real Sociedad (2-1), en otro partido en el que los de Flick tuvieron que remontar. La Real cedió el balón al Barça y se mantuvo muy ordenada. A pesar de los intentos de Araujo, Roony y Lewandowski, los locales no anotaron y la Real a la primera, se adelantó.

En los minutos finales de la primera parte apareció Bardghji, que puso a prueba al meta donostiarra en el 42. Al minuto siguiente, un saque de esquina servido por Rashford fue rematado por Kounde para igualar el partido. Visto lo visto, Flick miró hacia el banquillo y puso en juego a Olmo. Mientras tanto Lamine esperaba su oportunidad y la tuvo a partir del minuto 58. En la primera acción que intervino, un minuto después, el de Rocafonda encaró a Sergio Gómez, y sirvió a Lewandowski. El polaco no desaprovechó el regaló y anotó el 2-1.