El Valencia Basket puede con el Real Madrid y se lleva la Supercopa ACB

REAL MADRID 94

Feliz (7), Hezonja (19), Abalde (3), Deck (11) y Tavares (7) —quinteto inicial— Lyles (9), Kramer (5), Deck (11), Garuba (3), Fernando (-), Procida (3), Llull (9) y Campazzo (18).

VALENCIA BASKET 98

De Larrea (21), Taylor (17), Moore (10), Reuvers (12) y Pradilla (9) —quinteto inicial— Puerto (10), Costello (2), Sako (6), Thompson (9) e Iroegbu (2).

Marcadores parciales: 27-24, 44-51 (descanso), 69-69 y 94-88 (final). Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Jordi Aliaga, Rafael Serrano y Andrés Fernández. Eliminado Edy Tavares, del Real Madrid, por acumulación de faltas. Incidencias: Final de la Supercopa ACB, disputada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.630 espectadores.

El Valencia Basket derrotó al Real Madrid por 94-98 y se proclamó por segunda vez en su historia campeón de la Supercopa tras llevarse una vibrante final en la que destacaron el base internacional español Sergio De Larrea, autor de 21 puntos y nombrado mejor jugador del torneo, y el escolta estadounidense Kameron Taylor, que anotó 17.