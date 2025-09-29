El Caja Rural Cleba inicia la Liga con victoria

El Cleba se impuso en casa al Carballal en la primera jornada de Liga.DL

Triunfo claro y sufrido del Caja Rural Cleba en su estreno liguero. Las leonesas se impusieron 42-36 al Carballal en un partido nada sencillo donde se vieron obligadas a remontar para terminar dando la vuelta a la balanza.

No fue hasta el minuto 40 de encuentro cuando las de Leo Álvarez lograban colocar el 25-25 que supondría un cambio de dinámica. Desde ese momento mejoró la defensa y con ello la defensa, además el ataque subió el porcentaje de acierto.

Cecilia Colmenero e Itahisa Castillo, con diez y ocho goles respectivamente, fueron las líderes del Cleba a nivel ofensivo secundadas también por una gran Suhana Bayonas. Una gran puesta en escena del club leonés, que tiene el objetivo principal de dar un salto de calidad esta temporada, asegurando la permanencia cuanto antes e intentar codearse con los equipos más punteros de la competición.

La próxima cita del Cleba llegará este sábado en la pista del Lanzarote Puerto del Carmen.