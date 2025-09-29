El Ademar León rinde cuentas ante sus socios

Se prevé una asamblea general 'tranquila' esta tarde en las oficinas centrales de Abanca en la capital leonesa. La directiva del Ademar presentará un presupuesto que alcanza la cifra de 1,4 millones de euros —tal y como adelantó este periódico el pasado 16 de septiembre en su edición digital— así como las pertinentes explicaciones que ofrecerá el presidente, Cayetano Franco, sobre el estado de las arcas del club, entre otros asuntos. Lo que más preocupa es saldar del todo la deuda que tiene con ellos la Diputación —o al menos una buena parte que tiene que ver con las subvenciones—. No harán especial hincapié en la subida de precios de abonos aprobada a finales del pasado ejercicio y que conlleva la suspensión de bono extra europeo que sí 'padecieron' los seguidores en los encuentros como locales de la 2024-2025.

A pesar de los problemas que enfrenta la cúpula ademarista para cuadrar las cuentas —la Diputación todavía adeuda la subvención de la 23-24 y los 120.000 euros de Turisleón— lo cierto es que el equilibrio entre lo deportivo y económico continúa siendo un pilar básico y el club goza de buena salud. Cuenta con uno de los presupuestos más altos de la Asobal, pero no es menos cierto que mantiene activo el préstamo con Abanca al que se vio obligado a recurrir por los retrasos en los pagos de la institución provincial. Sí cumplen puntualmente el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Castilla y León.

Hay proyectos en marcha que todavía deben concretarse como la puesta en marcha de actividades de ocio durante los partidos como locales de los de Dani Gordo en el Palacio —medida que ya avanzaron el pasado junio en asamblea extraordinaria— y por supuesto los socios que acudan tendrán su turno de ruegos y preguntas.

A nivel deportivo, el equipo ha atravesado un inicio de Liga difícil con triunfo en Cangas, derrota en casa frente a Granollers y empate de mucho mérito en Artaleku con Bidasoa. Este sábado reciben al recién ascendido Ciudad Real. La cantera y los jugadores jóvenes vuelven a tener mucho peso en la plantilla leonesa un año más. Uno de ellos es Javi Miñambres, que volvió a brillar el pasado fin de semana en la dirección del juego. El central internacional júnior señala a efe que su objetivo es «ser efectivo y confiable». Señala que tiene «más confianza y soltura en el juego, aunque todavía se puede mejorar en todas las facetas".

