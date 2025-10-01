El sorteo de la 1ª ronda se celebrará el lunes

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Cultural, la Deportiva y el Atlético Astorga conocerán el lunes sus rivales en al 1ª eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputará los días 28, 29 y 30 de octubre. A la una de la tarde se hará el sorteo de emparejamientos, una vez que este sábado se disputen los partidos de vuelta de la previa. La gran novedad de esta edición es que el sorteo tiene un condicionante geográfico: la proximidad. De tal forma, se ha dividido España en cuatro cuadrantes y ya dentro de los mismos se seguirá el criterio de enfrentar a los conjuntos de inferior categoría con los de superior a partido único y en campo del conjunto de inferior división.

Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, La Rioja y Castilla y León componen ese grupo I de proximidad. De cualquier modo, no existe ninguna posibilidad de que se puedan enfrentar Deportiva y Cultural. De hecho, ya se conocen los posibles rivales de cada uno. Eso sí, ambos tienen la opción de visitar al Atlético Astorga. Así las cosas y tras meterse ayer en el bombo el Ourense CF al ganar 0-2 al Bergantiños y acceder a las semifinales de la Copa RFEF y por tanto también a la 1ª ronda de la Copa del Rey, éstos son los posibles rivales de cada uno de los tres representantes de la provincia en esa 1ª eliminatoria: a la Cultural le puede tocar Caudal Deportivo, Tropezón, Portugalete, Atlético Tordesillas, Numancia, Real Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, UD Ourense, Sámano, Atlético Astorga o Náxara; el rival de la Deportiva será Numancia, Real Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, UD Ourense, Sámano, Atlético Astorga o Náxara; mientras que al Atlético Astorga le puede caer Real Valladolid, Mirandés, Real Racing Club, Éibar, Real Sporting, Burgos CF, RC Deportivo, Cultural, Racing Club Ferrol, Deportiva, Pontevedra, Real Avilés Industrial o Arenas Club.

Los ganadores de las eliminatorias de la previa CD Getxo-Betis CF, Puerto de Vega-Alberite y Textil Escudero-Negreira, y el Ourense CF, clasificado a través de la Copa RFEF, serán los que se midan a los de 1ª División, que son RC Celta, Real Oviedo, Deportivo Alavés y Real Sociedad.

La SDP jugará ante un rival de 2ª RFEF, la Cultural, de 2ª o 3ª RFEF, y el Atlético Astorga, de 2ª LFP o 1ª RFEF