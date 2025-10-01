La Cultural vuelve al Área Deportiva

La Cultural recuperará uno de sus habituales escenarios de entrenamiento. Será en apenas un par de semana, a mediados de este mes de octubre, cuando la primera plantilla del equipo leonés vuelve a ejercitarse en el campo 1 del Área Deportiva de Puente Castro, una vez que se ha optado por colocar tepes para solucionar el problema de un hongo que afectó al césped y obligó al traslado durante unas semanas del trabajo diario del plantel leon.es.

Inicialmente, se pensó como solución al problema en el resembrado, pero finalmente, con el fin de agilizar los plazos, se ha optado por la colocación de los tepes que requieren de un tiempo para que enraícen y no surjan más inconvenientes de cara, fundamentalmente, al duro invierno leonés y las temidas heladas.

El hongo detectado a comienzos de septiembre supuso el traslado del primer equipo, entonces a las órdenes de Raúl Llona, al campo de Santovenia de la Valdoncina, localidad cercana a la capital y, en las dos últimas semanas se llegó a un acuerdo con la Universidad de León para utilizar el que dispone en la pista de atletismo en el Campus de Vegazana con el fin de tener más próximas las instalaciones.

VUELTA A LA NORMALIDAD

Una vez que se encuentre en perfectas condiciones el césped del Área Deportiva de Puente Castro, de titularidad municipal, aunque el coste de estos trabajos corresponderá a la Cultural, la plantilla, con el nuevo entrenador José Ángel ‘Cuco’ Ziganda, volverán a su lugar habitual.

Un escenario que habitualmente comparte con el estadio Reino de León. Para la plantilla el poder ejercitarse en el Área Deportiva de Puente Castro supone también ciertas dosis de tranquilidad evitando traslados a otros escenarios para preparar cada semana los encuentros.

Será a mediados de este mes de octubre cuando el día a día del primer equipo culturalista vuelve a la normalidad en cuanto al planning semanal de puesta a punto. En esta caso en el Área Deportiva de Puente Castro.