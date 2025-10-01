El CB 6,25 celebra sus Bodas de Plata

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El CB 6,25 celebra este año su XXV aniversario. En la tarde de este miércoles y con la presencia del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, la entidad presidida por Pablo López inauguró en la Casa de la Cultura una exposición que recuerda los mejores momentos de esta trayectoria.

Miguel García, ideólogo principal y fundador del club, recordó su nacimiento: «Fue un sueño compartido de unos cuantos padres y un grupo de chicas que decidimos poner toda nuestra voluntad para superar las dificultades que nos encontramos en los primeros años. Luego se fue incorporando cada vez más gente. Cuando decidimos hacernos a un lado, vimos que la gente no sólo lo iba a continuar, sino que iba a mejorarlo».

Pablo López, actual máximo dirigente, ensalzó la figura del fundador y recordó cómo se fue consolidando el proyecto que en la primera parte del mismo disfrutaba de aquel exitoso Torneo de La Cogolla, colegio en el que nació la entidad.

Por último, Marco Morala afirmó que no se entendería el baloncesto de Ponferrada sin el JT y el 6,25.