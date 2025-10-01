Demasiado castigo para el Athletic Club en Dortmund (4-1)
BORUSSIA DORTMUND 4
Kobel, Süle (Schlotterbeck, min 70), Anton, Bensebaini, Ryerson, Sabitzer, Jobe Bellingham (Nmecha, min 70), Svensson, Adeyemi (Beier, min 63) Chukwuemeka (Brandt, min 63) y Guirassy (Fabio Silva, min 87).
ATHLETIC CLUB 1
Unai Simón, Gorosabel, Vivian (Laporte, min 46), Paredes, Lekue, Rego, Jauregizar (Ruiz de Galarreta, min 56), Iñaki Williams (Guruzeta, min 46), Unai Gómez (Nico Serrano, min 63), Robert Navarro y Maroan (Ibon Sánchez, min 80).
Goles: 1-0, min 28: Svensson; 2-0, min 50: Chukwuemeka; 2-1, min 61: Guruzeta; 3-1, min 82: Guirassy; 4-1, min 91: Brandt. Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Amarilla a Paredes, Gorosabael y Beier. Incidencias: Partido disputado en el Signal Iduna Park con 4.000 seguidores del Athletic.
El Athletic cayó goleado por 4-1 frente al Borussia Dortmund a pesar de tener opciones incluso de empatar después del gol de Gorka Guruzeta a la hora de juego. El Borussia se fue al descanso con ventaja gracias a un gol de Svensson y otro de Chukwuemeka. Sin embargo, Guruzeta resucitó al Athletic en el 61 y abrió una fase de 20 minutos de dominio rojiblanco que en el 82 cortó Guirassy.