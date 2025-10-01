El Villarreal planta cara a la Juventus y saca un empate (2-2)

Publicado por A. Gómez Villarreal Creado: Actualizado:

VILLARREAL 2

Tenas, Mouriño, Marín, Veiga, Pedraza (Cardona, min 76), Buchanan (Oluwaseyi, min 64), Parejo (Moleiro, min 64), Gueye, Comesaña, Pepe y Mikautadze (Akhomach, min 76).

JUVENTUS 2

Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso (Rugani, min 79), McKennie, Locatelli, Cabal (Joao Mario, min 15), Koopmeiners (Conceiçao, min 46), Yildiz (Adzic, min 79) y Jonathan David (Vlahovic, min 86).

Goles: 1-0, min 18: Mikautadze; 1-1, min 49: Gatti; 1-2, min 56: Conceiçao; 2-2, min 90: Renato Veiga. Árbitro: István Kovács (Rumanía). Amonestó a Cabal, Cambiaso, Akhomach, Kalulu y Conceiçao. Incidencias: Partido correspondiente a la 2ª jornada de Liga de Campeones disputado en La Cerámica. 20.087 espectadores.

Un gol de Renato Veiga en el penúltimo minuto del encuentro permitió al Villarreal empatar ante la Juventus (2-2) y sumar su primer punto. El conjunto de Marcelino comenzó mejor el encuentro y logró adelantarse en el marcador por medio de Mikautadze, pero la irrupción de Conceiçao en la segunda mitad permitió al equipo italiano soñar con un triunfo que se le escapó al final.