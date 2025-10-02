La Copa de España de Mototurismo hace escala el sábado 4 de octubre en La Bañeza

El Ayuntamiento de La Bañeza albergó la puesta de largo de una de las pruebas de la Copa de España de Mototurismo 2025, que se celebrará el 4 de octubre y que convertirá a la ciudad en punto de encuentro para los amantes de las dos ruedas durante todo el fin de semana.

El acto de presentación contó con la participación del alcalde, Javier Carrera, la concejala de Deportes, Laura Gallego, y el presidente del Moto Club Madonna de los Centauros, Carlos Sainz. Bajo el lema «La Bañeza: historia y motores», el punto de salida será la plaza Mayor de La Bañeza, a partir de las 09.00 horas, con final de ruta esta fijado sobre las 19.30 horas.