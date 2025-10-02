El Castilla llega al duelo del Toralín en cuadro y con urgencias

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Cuatro derrotas consecutivas lleva el Real Madrid Castilla, que visita Ponferrada. A pesar del triunfo incial de la Liga, el conjunto que este año dirige Álvaro Arbeloa está en puesto de descenso tras no haber vuelto a sumar. Y a pesar de ser un conjunto filial, la relevancia que tiene todo lo que atañe a ‘La Casa Blanca’ hace que se mire ya con lupa al preparador. Arbeloa promocionó este año al primer filial del Real Madrid tras la marcha de Raúl. El pasado curso dirigió al primer juvenil, con el que participó en El Toralín en la Copa de Campeones Juvenil.

Para el choque de este domingo Arbeloa no podrá contar con Fran González, Jesús Fortea, Diego Aguado, Cristian Perea y Thiago Pitarch, que están con la selección española de fútbol sub-20 compitiendo en el Mundial de Chile, ni con Lamini Fati, que ha sido sancionado por su expulsión ante el Tenerife.

En otro orden de cosas, la SD Ponferradina colaboró en las últimas horas con la Universidad de León en un programa de Mindfulness y Liderazgo con Valores impulsado por la doctora María Fernández Muiños. Durante un taller intensivo, la doctora trabajó con los futbolistas mediante un programa práctico que integra actividades de atención plena, dinámicas de liderazgo con propósito y ejercicios inspirados en referentes contemporáneos del alto rendimiento, que aplican principios estoicos en su preparación mental. El objetivo de la intervención era fortalecer la concentración, la resiliencia, la motivación y la cohesión grupal, con un impacto directo tanto en el rendimiento individual como en el colectivo.