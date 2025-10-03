Caja Rural y Sprint León firman el convenio de colaboración

El Sprint Atletismo León y Caja Rural mantienen una temporada más sus caminos unidos a través del convenio de colaboración que sellaron de nuevo en la oficina principal de la entidad bancaria en Ordoño II. Club y entidad financiera lo hacen en un convenio por el que esta segunda aporta su grano de arena para «hacer León» y ayudar a que un club como el leonés puede perseguir sus sueños deportivos de la mejor manera posible.

La ciudad se transforma en escenario deportivo con la nueva edición de «Atletismo en la Calle» una iniciativa que fomenta los valores deportivos y consolida a León como referente atlético, con lo más granado del atletismo leonés que lideran José Enrique Villacorta y Manolo Martínez.