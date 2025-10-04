La Cultural come la moral al Alba

La Cultural, que recibe este próximo lunes al Albacete Balompié, a partir de las 20.30 horas, no conoce la derrota en los enfrentamientos disputados ante el conjunto castellano-manchego, tanto en campo propio como a domicilio, en este caso sólo en una ocasión, cuando ambos coincidieron como ahora en Segunda División.

La primera oportunidad en la que se vieron las caras fue en la eliminatoria de Copa del Rey a partido único en el estadio Reino de León cuando el Albacete militaba en la categoría de plata y los locales en Segunda División B.

La siguiente ocasión en la que leoneses y albaceteños se enfrentaron fue de nuevo en la competición copera y, aunque ambos se encontraban en Segunda B, en diferentes grupos, la victoria se quedó en el Reino.

Por ello, la siguiente campaña llegaría el único enfrentamiento liguero, saldado en ambos casos con el mismo resultado (0-0), primero en el mes de octubre en el Reino de León y en marzo repitiéndose los guarismos en el Carlos Belmonte.

Después de estos precedentes, el Albacete llegará al Reino de León después de protagonizar su primera y única remontada hasta ahora en la temporada lograda de manera espectacular ante el Real Sporting que se adelantó con tres goles, pero se vio superado en el tramo final con un doblete de Morcillo, el último gol en tiempo de prolongación.

El conjunto manchego había visto como otros rivales habían enjugado su ventaja, bien para igualarle como en Almería en el debut (4-4) o remontarle, hasta en dos ocasiones en el primer compromiso como local ante el Real Racing (2-3), algo que repetiría una jornada después en Cádiz, para volver a caer en el añadido. La Cultural no ha sido capaz hasta ahora ni de igualar, ni de remontar una desventaja, algo que se ha repetido en todas sus derrotas, desde el primer choque en Burgos (5-1), como posteriormente ante el UD Almería (0-1), Real Sporting (1-0) o CD Castellón (1-3). Sí ha logrado la victoria cuando se ha adelantado ante el Racing de Santander (2-4) y frente al Valladolid (0-1).